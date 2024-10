Joker : Folie à Deux échoue encore en deuxième semaine au box-office américain après une ouverture terne | Joker : Folie à Deux

Joker : Folie à Deux poursuit sa trajectoire descendante après un échec lors de son week-end d’ouverture, avec des chiffres de box-office historiquement bas lors de sa deuxième semaine.

La suite du film Joker de 2019, qui a été à la fois un succès auprès des critiques et des fans, Joker : Folie à Deux a rapporté 38 millions de dollars au box-office américain lors de son week-end d’ouverture, bien en dessous prédictions précédentes dans la fourchette de 50 à 70 millions de dollars.

Mais son deuxième week-end a été encore pire, ne rapportant que 7 millions de dollars aux États-Unis dans 4 102 cinémas. La baisse de 81 % est la plus forte baisse de l’histoire pour un film de bande dessinée et l’une des plus fortes baisses nationales pour un film.

Une baisse de 81 % place Joker : Folie à Deux dans le top 20 des plus grosses baisses du deuxième week-end, selon les classements de Mojo au box-officequi mesure les données du box-office recueillies depuis 1982.

La baisse record pour un film de bande dessinée était auparavant détenue par The Marvels, qui a explosé au box-office l’année dernière et a subi une baisse de 78 % lors de son deuxième week-end après sa sortie dans 4 030 cinémas.

Au niveau mondial, Joker : Folie à Deux a rapporté à ce jour 165 millions de dollars, loin de récupérer son budget de 200 millions de dollars.

À titre de comparaison, Joker a été réalisé avec un tiers du budget de sa suite et a ouvert à 96,2 millions de dollars aux États-Unis, soit 248,4 millions de dollars dans le monde en un seul week-end. Au total, il a rapporté plus d’un milliard de dollars dans le monde, devenant ainsi le premier film classé R à le faire, et est resté le film classé R le plus rentable jusqu’à cette année, lorsqu’il a été dépassé par un autre film de bande dessinée, Deadpool & Wolverine.

Joker a également été un succès auprès des critiques et a remporté deux Oscars sur 11 nominations, dont celui du meilleur acteur pour Joaquin Phoenix dans le rôle principal.

Phoenix reprend son rôle dans le suivi, tandis que Lady Gaga rejoint le casting dans le rôle de Lee Quinzel, basé sur le personnage d’Harley Quinn.

La suite, qui est une comédie musicale, a été largement rejetée par les critiques comme étant «ennuyeux » et « étonnamment ennuyeux».

Les critiques trois étoiles du Guardian et de l’Observer ont salué la performance de Lady Gaga, mais ont jugé le film « laborieux » et « indulgent ».