Joker : Folie à Deux critique : la suite de Phillips peut à peine tenir le coup

Malgré l’absence de Batman, l’épuisement du public face aux films de bandes dessinées et une histoire qui semblait souvent trop imiter le travail de Martin Scorsese, le film 2019 de Todd Phillips Joker était un succès certifié dont le succès au box-office (et deux victoires aux Oscars) garantissait pratiquement qu’il y aurait une suite. Folie à Deuxla nouvelle comédie musicale de Phillips Joker suivi, on a l’impression qu’il sait exactement à quel point les gens étaient prêts à adhérer au fantasme de puissance sombre du premier film. Folie à Deux se souvient de la façon dont les spectateurs du théâtre pouvaient voir JokerArthur Fleck d’ en tant que victime mécontente d’un système poussé au meurtre par une société profondément brisée.

Mais plutôt que d’essayer de trouver plus de sens à la folie du JokerFolie à Deux amène les lumières métaphoriques de la maison à jeter un regard critique beaucoup plus négatif sur son anti-méchant central et la culture du culte des héros. C’est un pitch assez solide qui aurait pu constituer une série de bandes dessinées intéressante. Mais en tant que film, Folie à Deux est un désordre décalé qui parvient à peine à exprimer sa poignée de bonnes idées.

Joker : Folie à Deux continue l’histoire du comédien raté Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), le détenu le plus tristement célèbre de l’asile d’Arkham de Gotham City. Après avoir été enfermé pendant deux ans et maltraité systématiquement par l’escouade de gardes d’Arkham dirigée par Jackie Sullivan (Brendan Gleeson), Arthur est devenu une coquille sans sourire, encore plus décharnée, de lui-même. Bien que les gens veuillent enfin entendre Arthur raconter des blagues, il est difficile pour lui de savoir que le procureur Harvey Dent (Harry Lawtey) fera pression pour la peine de mort lors de son prochain procès. Mais même si Arthur souhaite s’attarder sur son sort dans une solitude tranquille, la célébrité du Joker l’empêche d’avoir un moment de paix.

Après Joker et sa présentation d’Arthur comme un héros populaire meurtrierFolie à Deux c’est comme si Phillips prenait du recul pour le présenter comme un homme aux prises avec ce que signifie réellement avoir donné naissance à un mouvement naissant construit sur des idées qu’il n’incarne pas nécessairement. Tout le monde a vu Arthur, maquillé en clown, filmer un animateur de talk-show de fin de soirée à la télévision nationale – un moment clé de Joker intelligemment raconté dans Folie à DeuxLe court métrage d’animation d’ouverture de « Me and My Shadow ».

Pour beaucoup de gens, cette photo a solidifié le Joker en tant que concept qui parlait de leurs propres frustrations face au même type de systèmes qui ont fait échouer Arthur. Pour l’avocate d’Arthur, Maryanne Stewart (Catherine Keener), jouer le Joker comme une identité distincte semble être l’un des rares moyens pour eux de gagner leur cause. Mais Folie à Deux utilise la dépression catatonique d’Arthur pour souligner ce qu’était réellement son chemin vers la célébrité : une frénésie meurtrière qui l’a conduit en prison et en bonne voie d’être exécuté par l’État.

Bien que les histoires de Gotham soient toujours préparées à des rebondissements fantaisistes, il y a une qualité factuelle à Folie à Deux cela va probablement décevoir les fans qui s’attendent à une explosion théâtrale. Le film est en grande partie un drame judiciaire sur un accusé qui semble sur le point de perdre un procès qui semble contre lui. Mais vous pouvez sentir Phillips essayer d’égayer les choses et de les relier Folie à DeuxLes discussions lâches sur la célébrité étant un phénomène monstrueux alors qu’il présente sa version de Harleen « Lee » Quinzel (Lady Gaga).

Après des années passées à essayer de faire évoluer la marque Harley Quinn au-delà de ses racines en tant que petite amie du Joker, Folie à Deux la ramène à la plupart des bases. Ici, elle n’est qu’une autre détenue à Arkham plutôt qu’une psychiatre travaillant pour la ville, mais elle apporte toujours de la couleur et – plus important encore – de la musique dans la vie d’Arthur. À première vue, choisir Lady Gaga pour chanter les standards hollywoodiens comme l’un des personnages les plus emblématiques et subversifs que DC ait jamais choisi était une brillante décision. Mais Lee de Gaga est largement relégué à la périphérie du Folie à DeuxL’histoire d’une manière qui donne l’impression que Phillips ne sait pas vraiment quoi faire d’elle en dehors de la laisser monter sur scène le Joker de Phoenix dans un certain nombre de séquences musicales fantastiques.

Il y a des choses qui fonctionnent à merveille Folie à Deux’s aborde Harley et Joker en couple, comme ses nombreuses allusions à la façon dont son étoile a souvent éclipsé la sienne dans le grand schéma de DC Comics IP. Au cours de leurs évasions de la réalité – dont l’une ressemble à une sorte d’heure de variétés – la crainte d’Arthur que Lee soit plus amoureux de l’idée du Joker que lui se manifeste par un vol de vedette sous les applaudissements des fans. Les fantasmes des clowns aident Folie à Deux illustre mieux l’insécurité d’Arthur mais aussi son espoir que Lee soit la première personne à vraiment le comprendre. Mais le film passe si peu de temps à réellement faire de Lee une présence concrète qu’on n’a jamais une idée précise de ce qu’elle retire de leur relation.

Si Folie à DeuxLes numéros musicaux de étaient vraiment agréables, ce n’est peut-être pas vraiment un problème, mais pour la plupart, ils manquent tellement de fantaisie ou de sens du plaisir qu’il est difficile de s’y laisser emporter. Ils se terminent également presque aussitôt qu’ils ont commencé. Ensuite, le film vous ramène directement dans la sombre réalité d’Arthur dont il ne semble jamais y avoir de voie d’évasion viable.