« Joker : Folie à Deux » : 5 mauvaises suites de films devenues cultes

« Joker : Folie à Deux » a fait la une des journaux cette semaine pour toutes les mauvaises raisons : la suite du blockbuster « Joker » de 2019 sur le méchant dément de la bande dessinée a été bombardée par la critique et le public malgré le retour de l’oscarisé Joaquin Phoenix et du puissance vedette de Lady Gaga.

Le film est devenu le dernier membre d’un club exclusif dont aucun film ne veut faire partie : les suites ratées des films à succès. La liste est jonchée de dizaines de ratés époustouflants qui ont manqué d’une manière ou d’une autre les éléments créatifs et uniques qui ont fait le succès de l’original.

Bien que ces offres « pour la deuxième fois » soient indéniablement perdantes, beaucoup ont également attiré des adeptes cultes qui adorent leurs charmes « tellement mauvais que c’est bon ». Voici les « mauvaises suites » essentielles disponibles en streaming. Regardez à vos risques et périls.

Max von Sydow, à gauche, Linda Blair et Louise Fletcher sur le tournage de « Exorcist II : The Heretic », réalisé par John Boorman. (Warner Bros. Pictures / Sunset Boulevard / Corbis via Getty Images)

« L’Exorciste II : L’Hérétique » (VOD, plateformes multiples) : Satan s’est probablement assoupi pendant cette suite sans peur de « L’Exorciste » de 1977, largement considéré comme le film le plus effrayant jamais réalisé. Linda Blair a repris son rôle de Regan McNeil, qui était possédée par le Diable lorsqu’elle était enfant, mais les différences créatives et l’absence du réalisateur de « L’Exorciste », William Friedkin, de l’écrivain William Peter Blatty et de la star originale Ellen Burstyn étaient de mauvais augure pour « L’Exorciste ». Heretic », arrivé quatre ans après l’original.

Ligne signature : Regan, interrogée sur ses problèmes : « J’étais possédée par un démon. Oh, c’est bon. Il est parti.

Gary Springer, Mark Gruner et d’autres les regardent avec horreur alors qu’ils sont assis sur un radeau vulnérable dans une scène de la suite de 1978 « Jaws 2 ». (Images universelles / Michael Ochs / Getty Images)

« Mâchoires 2 » (Netflix) : Parlez de Sauter le requin ! Cette suite de 1978 du classique terrifiant de Steven Spielberg sur un grand requin blanc meurtrier était essentiellement un remake gorgé d’eau de l’original, avec un groupe d’adolescents odieux se retrouvant comme appât à requin pour un nouveau prédateur. La star de « Les Dents de la mer » Roy Scheider a sauvé la plupart des enfants mais n’a pas pu empêcher la suite de sombrer au box-office. Cependant, « Jaws 2 » est un chef-d’œuvre par rapport au flux de copains sur grand écran qui a suivi, se terminant heureusement par « Jaws: The Revenge » de 1987.

Ligne de signature : L’adolescente terrorisée Tina Wilcox : « Sh-sh-sh-SHAAAAARRRRRRK ! »

« Graisse 2 » (Paramount+) : John Travolta, Olivia Newton-John et la plupart des acteurs de la comédie musicale au succès phénoménal « Grease » de Randal Kleiser ont décidé que « Grease » suivi de « 2 » était pas le mot, alors ils ont laissé passer la continuation en 1982 des manigances hormonales à Rydell High. Le chorégraphe de « Grease », Pat Birch, a pris la place du réalisateur, agrémentant l’histoire bancale et l’humour tendu de nombreuses séquences de danse énergiques, y compris le numéro de cours d’éducation sexuelle enjoué « Reproduction ». Ce n’est pas une perte totale : le film marque le premier rôle principal de Michelle Pfeiffer et les débuts d’acteur de la scénariste-réalisatrice Pamela Adlon (« Better Things ») dans le rôle de la mascotte des Pink Ladies.

Ligne signature : Les paroles de « Cool Rider », « S’il est assez cool, il peut me brûler de part en part, whoa, whoa, whoa. »

John Travolta et Finola Hughes dans « Staying Alive » en 1983. (Images Paramount)

« Rester en vie » (Hoopla, Pluto TV) : Travolta est revenu – gonflé à bloc et huilé – dans cette suite maladroite de « Saturday Night Fever » de 1983, qui lui a valu une nomination aux Oscars en tant que roi du disco Tony Manero. Tony a raccroché ses chaussures à plateforme pour auditionner pour des comédies musicales de Broadway, décrochant un rôle dans un spectacle de danse grandiose. La tentative du scénariste-réalisateur Sylvester Stallone de fusionner une comédie musicale avec une intrigue de type « Rocky » est maladroite, arrachant « A Chorus Line » et « All That Jazz », dépouillant Tony de son charme et de sa vulnérabilité et le transformant en un imbécile égocentrique. Même les quelques chansons des Bee Gees parsemées sur la bande originale sont un frein. Yo, Adrian en effet !

Ligne signature : Metteur en scène du grand spectacle de danse : « Le nom du spectacle est « Satan’s Alley ». C’est un voyage à travers l’enfer qui se termine par une ascension au ciel.

Jason Patric et Sandra Bullock jouent dans « Speed ​​2 : Cruise Control ». (Ron Phillips / 20th Century Fox)

« Vitesse 2 : Régulateur de vitesse » (Starz) : La Cinémathèque américaine célèbre ce mois-ci le 30e anniversaire de « Speed », le thriller haletant de Keanu Reeves-Sandra Bullock sur un jeune policier qui doit empêcher une bombe posée par un terroriste sur un bus d’exploser en gardant le véhicule vitesse supérieure à 50 mph. Il est peu probable que sa suite à marée basse reçoive un hommage similaire. Le réalisateur de « Speed ​​» Jan de Bont est revenu à bord, mais Reeves s’est mis à genoux tandis que Bullock a reçu un énorme salaire – environ 12 millions de dollars – pour revenir sous le nom d’Annie. Son nouveau petit ami est le flic casse-cou du LAPD, Alex Shaw (Jason Patric). Ils partent en croisière où le méchant farfelu John Geiger (Willem Dafoe) a posé une bombe. Le résultat était un ralentisseur cinématographique.

Ligne de signature : Geiger criant : « Annie, reviens ! Tu es mon otage ! »