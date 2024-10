« Joker 2 » trébuche au box-office malgré les mauvaises critiques du public et des critiques – Entertainment News

Photo : La Presse Canadienne Joaquin Phoenix, à gauche, et Lady Gaga posent pour les photographes à leur arrivée à la première du film « Joker : Folie A Deux », le mercredi 25 septembre 2024, à Londres. (Photo de Scott A. Garfitt/Invision/AP)

« Joker : Folie à Deux » est le film n°1 au box-office, mais il n’est peut-être pas destiné à une fin heureuse.

Dans une tournure des événements que seul Arthur Fleck trouverait drôle, la suite de L’histoire d’origine de Todd Phillips en 2019 sur le méchant Batman est sorti dans les cinémas du pays ce week-end pour un montant modeste de 40 millions de dollars, selon les estimations du studio dimanche, soit moins de la moitié de celui de son prédécesseur. L’effondrement a été rapide et de nombreux acteurs du secteur se demandent : comment la suite très attendue d’un film oscarisé d’un milliard de dollars avec la même équipe créative, ça a mal tourné ?

Il y a à peine trois semaines, les services de suivi prévoyaient que le film coûterait 70 millions de dollars, ce qui serait encore bien inférieur au lancement record de « Joker » de 96,2 millions de dollars en octobre 2019. Les critiques étaient mitigées. Festival du Film de Veniseoù il a été présenté en compétition comme le premier film et a même reçu une ovation debout de 12 minutes.

Mais l’éclat du retour fut de courte durée et la fondation fragile s’effondrerait dans les semaines à venir avec son score Rotten Tomatoes passant de 63% à Venise à 33% lors de son premier week-end en salles. Les critiques du public ont peut-être été encore plus surprenantes : les acheteurs de billets interrogés lors de la soirée d’ouverture ont attribué au film un D CinemaScore mortel. Les sondages à la sortie des urnes de PostTrak n’étaient pas meilleurs. Il a obtenu une maigre demi-étoile sur cinq possibles.

« C’est un double coup dur dont il est très difficile de se remettre », a déclaré Paul Dergarabedian, analyste média principal chez Comscore. « Le plus gros problème est le budget annoncé. Une ouverture de 40 ou 50 millions de dollars pour un film moins cher serait un début solide. »

« Joker : Folie à Deux » a coûté au moins deux fois plus cher que le premier film produit, bien que les chiffres rapportés varient en fonction du prix exact de sa réalisation. Phillips a déclaré à Variety que c’était moins que les 200 millions de dollars annoncés ; D’autres l’évaluent à 190 millions de dollars. Warner Bros. a diffusé le film dans 4 102 emplacements en Amérique du Nord. Environ 12,5 % de son total national provenait de 415 écrans IMAX.

À l’échelle internationale, il a gagné 81,1 millions de dollars sur 25 788 écrans, ce qui porte son bénéfice total estimé à 121,1 millions de dollars. Dans les deux prochaines semaines, « Joker 2 » sortira également au Japon et en Chine.

La deuxième place est revenue à Universal et Animations DreamWorks« Le robot sauvage » qui a ajouté 18,7 millions de dollars au cours de son deuxième week-end, portant son total national à près de 64 millions de dollars. À l’échelle mondiale, cela représente plus de 100 millions de dollars. Warner Bros.’ « Jus de BeetleJus de Beetle » a pris la troisième place lors du cinquième week-end, « Transformers One » de Paramount a terminé quatrième et « Speak No Evil » d’Universal et Blumhouse a complété le top cinq.

L’autre grosse nouveauté du week-end, Lionsgate’s « Oiseau blanc » a échoué avec seulement 1,5 million de dollars provenant d’un peu plus de 1 000 emplacements, malgré un CinemaScore A+.

Dans l’ensemble, le week-end est en hausse par rapport au même cadre de l’année dernière, mais le début du « Joker » est une tournure malvenue pour les propriétaires de cinéma qui espèrent réduire le déficit du box-office.

Phillips et la star Joaquin Phoenix ont déclaré qu’ils aspiraient à faire quelque chose d’aussi « audacieux » que le premier film. Le la suite a ajouté Lady Gaga dans le gironen tant que superfan du Joker, et a approfondi l’esprit d’Arthur Fleck, emprisonné à Arkham et en attente de procès pour les meurtres qu’il a commis dans le premier. C’est aussi une comédie musicale, avec des numéros de chansons et de danses minutieusement imaginés selon des standards anciens. Gaga a même sorti un album compagnon intitulé « Harlequin », à côté du film.

Dans son critique pour Associated PressJake Coyle a écrit que « Phillips a suivi sa vision très anti-héros du Joker avec une suite très anti-héros. Il combine drame carcéral, thriller judiciaire et comédie musicale, et pourtant s’avère remarquablement inerte étant donné à quel point l’original était combustible.

La suite a déjà fait l’objet de nombreuses réflexions, certaines affirmant qu’elle aliénait délibérément les fans du premier film. En termes plus grossiers, on appelle cela un « majeur ». Mais les fans ignorent souvent les conseils des critiques, surtout lorsqu’il s’agit d’ouvrir leur portefeuille pour voir des personnages vénérés de bandes dessinées sur grand écran.

« Ils ont attaqué les clôtures », a déclaré Dergarabedian. « Mais à quelques exceptions près, le public de 2024 semble vouloir savoir ce qu’il obtient lorsqu’il va au théâtre. Ils veulent ce qui a fait ses preuves, ce qui est familier.

Il compte également des défenseurs de premier plan : Francis Ford Coppola, qui a obtenu le sien la semaine dernière. D+ CinemaScore pour son film coûteux, ambitieux et qui divise « Megalopolis », est entré dans le chat Joker avec une publication sur Instagram.

« Les films de @ToddPhillips m’étonnent toujours et je les apprécie énormément », a écrit Coppola. « Depuis le merveilleux ‘The Hangover’, il a toujours une longueur d’avance sur le public, sans jamais faire ce qu’il attend. »

« Megalopolis », quant à lui, a perdu un terminal de 74 % au cours de son deuxième week-end avec un peu plus d’un million de dollars, ce qui porte son total à un peu moins de 6,5 millions de dollars contre un budget de 120 millions de dollars.

Anthony D’Alessandro, rédacteur en chef de Deadline, pense que le problème a commencé avec l’idée de faire de la suite du Joker une comédie musicale. « Aucun fan du film original ne voulait voir une suite musicale », a-t-il écrit samedi.

Le le premier film a également divisé et fait l’objet de nombreux débats, puis sur la question de savoir si cela pourrait envoyer le mauvais message au mauvais type de personne. Et pourtant, les gens affluaient toujours pour voir de quoi il s’agissait. « Joker » a ensuite récolté 11 nominations aux Oscars, dont ceux du meilleur film et du meilleur réalisateur, et trois victoires. Il a également rapporté plus d’un milliard de dollars et a été le film classé R le plus rentable de tous les temps, jusqu’à cet été, lorsque « Deadpool & Wolverine » de Marvel a remporté la couronne.

Ventes de billets estimées du vendredi au dimanche dans les cinémas américains et canadiens, selon Comscore. Les chiffres nationaux définitifs seront publiés lundi.

1. « Joker : Folie à Deux », 40 millions de dollars.

2. « Le robot sauvage », 18,7 millions de dollars.

3. « Beetlejuice Beetlejuice », 10,3 millions de dollars.

4. « Transformers One », 5,4 millions de dollars.

5. « Speak No Evil », 2,8 millions de dollars.

6. « Sam et Colby : Les légendes du paranormal », 1,8 million de dollars.

7. « White Bird », 1,5 million de dollars.

8. « Deadpool et Wolverine », 1,5 million de dollars.

9. « La substance », 1,3 million de dollars.

10. « Mégalopole », 1,1 million de dollars.