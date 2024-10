« Joker 2 » remporte un « D » CinemaScore

« Joker : Folie à Deux » tombe à plat après avoir obtenu un « D » CinemaScore, la note la plus basse jamais obtenue par le cabinet d’études pour un film de bande dessinée.

Le précédent détenteur du record était « Les Quatre Fantastiques » de 2015, qui a reçu un CinemaScore « C- ». Pendant ce temps, le prédécesseur de « Folie à Deux », le « Joker » original de 2019 du réalisateur Todd Phillips, a obtenu la note « B+ » grâce à l’enquête menée par la société de recherche auprès des premiers publics.

Joaquin Phoenix reprend son rôle de méchant titulaire de Batman dans « Folie à Deux », et il est maintenant rejoint par Lady Gaga dans le rôle de la tout aussi folle Harleen « Lee » Quinzel (alias Harley Quinn). Alors que le premier film était une étude de personnage sérieuse qui a valu à Phoenix l’Oscar du meilleur acteur, « Folie à Deux » sert de comédie musicale et d’histoire d’amour tordue née de l’esprit de Joker et Harley. Le casting comprend également Brendan Gleeson, Harry Lawtey, Catherine Keener et bien d’autres.

« Folie à Deux » n’a pas reçu autant de critiques positives que le premier film. VariétéLe critique de cinéma en chef de Owen Gleiberman a écrit dans sa critique : « Joker : Folie à Deux » est peut-être ambitieux et superficiellement scandaleux, mais au fond, c’est une suite trop prudente. Phillips a réalisé un film dans lequel Arthur n’est en réalité que le pauvre Arthur ; il ne fait rien de mal et ne menacera la sensibilité morale de personne. En fait, il gâche la seule bonne chose qui lui soit jamais arrivée – gagner l’amour de Harley Quinn de Lee – parce qu’il nie le Joker en lui-même. Il n’est plus qu’un clown marionnette chantant et dansant vivant dans son imagination. Est que divertissement? Le public, je suppose, viendra toujours en masse pour voir « Folie à Deux ». Mais lorsqu’il s’agit de films grand public audacieux, ce sont les réprimands qui ont le dernier mot.»

« Joker : Folie à Deux », qui sort en salles vendredi, a rapporté 20 millions de dollars le jour de sa première. À l’approche du week-end, « Joker 2 » devait rapporter entre 50 et 65 millions de dollars lors de ses débuts au box-office, mais maintenant, le film de Warner Bros. sortira probablement en dessous de ces projections.