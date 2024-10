Joker 2 « n’a jamais eu pour but de s’attaquer au fandom toxique », déclare le réalisateur Todd Phillips

Les critiques et le public s’accordent enfin sur un film : chaque faction déteste Joker : Folie à Deux . La suite du blockbuster nominé aux Oscars 2019 tanké au box-office lors de son premier week-end et agrégateur d’avis Tomates pourries montre les critiques et les cinéphiles en phase avec des scores troublants de 33 % et 31 %, respectivement.

Une autre chose à propos de Joker 2 que les journalistes et les cinéphiles ont soulignée : l’idée que le film – en particulier sa fin choquante et implications sur qui est le vrai Joker – est une réprimande directe des fans qui ont adopté le premier film et en a fait un succès d’un milliard de dollars.

« ‘Joker : Le défaut fatal de Folie à Deux transforme les fans en méchants de la suite », crie Variété . « Les fans disent que la fin de ‘Joker 2’ était une trahison, mais était-ce en fait son plus beau moment ? » THR était d’avis. Écrasable appelé Joker : Folie à Deux « (un) majeur aux fans de Lady Gaga, des films DC et des comédies musicales. » Et voici Pierre roulante pour le kicker : « ‘Joker : Folie à Deux’ a un message pour les fans : allez vous faire foutre. » De même, les réactions négatives du public sur les réseaux sociaux et YouTube tous font écho au même refrain : Joker 2 déteste les fans de Joker.

Bien que ce soit une manière légitime pour certains spectateurs de lire le film – même notre critique Siddhant Adlakha a déclaré dans son Joker : Folie à Deux critique le film « permet temporairement à un commentaire sur l’obsession du fandom de se frayer un chemin dans l’image » – ce n’était pas l’intention du réalisateur de Joker : Folie à Deux, Todd Phillips, de paraître faire des fans de son précédent film Joker les méchants de sa suite. .

J’ai posé cette question à Phillips plus tôt ce mois-ci lors de la conférence de presse du film et voici ce qu’il m’a dit.

IGN : Je regarde le film et je suis frappé par le fait que c’est quelqu’un qui est essentiellement une nouvelle célébrité aux prises avec un public et un fandom qu’il ne pensait pas nécessairement avoir un jour.

Todd Phillips : Ils [Arthur Fleck] je ne me suis pas inscrit. Ils ne l’ont pas demandé.

IGN : Et donc, le film est-il en quelque sorte une sorte de commentaire sur le droit des fans ou même sur un fandom toxique ?

Phillips : Pas tellement pour être honnête avec vous, mais une des choses auxquelles nous avons toujours pensé à propos du premier film ou une des choses que j’ai suffisamment dites en défendant le premier film quand il avait besoin d’être défendu parce que les gens disaient qu’il était irresponsable, c’est recours à la violence. Et j’ai toujours vu littéralement le contraire. Je pensais que c’était responsable parce qu’il montrait les effets réels de la violence. Dans mon esprit, ce n’était pas une utilisation glamour des armes à feu. Cela montrait en fait : « Oh mon Dieu, c’est brutal. » Et je pense que la réalité est peut-être ce qui a rebuté les gens, les gens qui ont été rebutés.

L’une des choses que nous avons essayé de poursuivre ici est que la même idée est pour moi : une scène très importante dans le film est celle où il contre-interroge le petit gars, Gary. Pourquoi? Parce que cela vous montre les effets réels d’un traumatisme sur une personne qui en a été témoin, n’est-ce pas ?

Même au-delà du simple fait d’être témoin de quelque chose d’horrible. Qu’est-ce que ça te fait, n’est-ce pas ? Vous savez ce que je veux dire? C’est deux, trois ans plus tard dans le film et Gary dit toujours qu’il n’arrive pas à dormir et qu’il n’a toujours pas pu retourner travailler. Ces effets de violence étaient quelque chose que nous voulions vraiment – ​​au moins cette scène en aborde une partie, mais honnêtement, pas tellement de fandom toxique, mais c’est une bonne idée.

IGN : Je pense juste : l’idée de, écoutez, les fans veulent Joker. Ils ne peuvent pas nécessairement s’occuper d’Arthur. Et je me demande s’il a des fans qui se présentent en cosplay comme lui, et ils disent en gros : « Donnez-nous le Joker, donnez-nous le Clown Prince du Crime. »

Phillips : C’est exact.

IGN : Cela me rappelle les fans. Du genre : « Donnez-nous Batman, donnez-nous le Prince Clown », ce genre de choses.

Phillips : Je suppose que tu as raison.

IGN : Et vous les gars, vous répliquez en disant : « Non, non, je suis juste Arthur. »

Phillips : C’est exact. C’est dans le film. Mais il n’a jamais été question d’aborder le fandom toxique, mais plutôt d’aborder cette idée de ce qui se passe si cette chose vous est imposée, comme nous le disions il y a à peine cinq minutes, mais ce n’est pas réellement ce que vous êtes. Et puis, que se passe-t-il dans le pire des cas, si vous trouvez enfin l’amour dans votre vie ou si vous pensez le faire, mais que cette personne est amoureuse du personnage que vous représentez, pas de la personne que vous êtes.

J’ai également demandé à Joaquin Phoenix, lauréat d’un Oscar, si Joker : Folie à Deux était un commentaire sur le fandom ou le droit des fans, mais il a largement rejeté tout ce qui pourrait informer le public sur la façon dont il devrait lire ce film ou tout autre film.

IGN : Je ne sais pas si vous vous souvenez, au début des années 80, il y avait ce type, La bande dessinée inconnue et tout son truc était il portait un sac d’épicerie sur la tête . Et il était dans cette émission, Real People, et c’était un phénomène de The Unknown Comic. Et je ne me souviens même pas d’une de ses blagues, mais à la minute où ce type a enlevé le sac, et c’était la grande révélation, vous n’avez plus jamais entendu parler de lui. Je me demande s’il y a des similitudes avec Arthur. Les gens veulent juste le maquillage, ils veulent le costume.

Joaquín Phoenix : Bien sûr, ouais. Je pense qu’ils voulaient Joker, et je pense qu’il s’en rend compte à un moment donné. Je pense qu’il y a un moment où peut-être il regrette les choix qu’il a faits, peut-être.

IGN : Pensez-vous que le film ou cette histoire particulière est un commentaire sur le fandom ou peut-être sur le droit des fans ? Parce qu’ils se cosplayent essentiellement comme leur personnage préféré. Il a tous ces fans qui se présentent. Et même les fans de DC disent : « Oh, donnez-nous le Clown Prince du Crime ». Et vous dites : « C’est juste Arthur. » Il semble qu’il y ait peut-être un –

Phénix: Je n’en sais rien. Je pense vraiment qu’il y a probablement plusieurs thèmes. Je pense que chaque personne peut en tirer un sens différent, et je pense que c’est là sa valeur. Je n’aime pas quand les gens, les cinéastes ou surtout les acteurs, disent : « C’est ce que nous essayons de faire valoir. Faites attention. Nous parlons de vous. » Ce n’est pas ainsi que je l’ai abordé, mais je pense certainement que cela en fait partie. Je ne sais pas comment on peut examiner la célébrité sans y penser.

Même si les créateurs de Joker : Folie à Deux n’avaient peut-être pas l’intention d’énerver complètement les fans de DC qui ont adoré le film original de 2019, c’est le récit qui a néanmoins entouré le film et ne montre aucun signe de dissipation à mesure que le film approche. son deuxième week-end de sortie.

Peut-être qu’avec le temps, Joker : Folie à Deux sera lu différemment par les futurs téléspectateurs – peut-être qu’un jour il sera réévalué par les critiques et les téléspectateurs. Ou peut-être que son épitaphe culturelle pop restera ce que Rolling Stone a dit : « Fans : allez vous faire foutre ».