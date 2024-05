La prochaine Mostra de Venise s’annonce comme une affaire de stars avec Lady Gaga, Joaquin Phoenix, Angelina Jolie, Daniel Craig, Johnny Depp, George Clooney, Brad Pitt, Gal Gadot et Ana de Armas parmi les plus grands talents hollywoodiens susceptibles d’être présents. lancement de titres prestigieux depuis le Lido.

Bien que le directeur du festival, Alberto Barbera, n’ait pas encore vu plusieurs œuvres soumises susceptibles d’être sélectionnées, une poignée de films à la mode mondiale ont déjà obtenu une place convoitée à Venise, même si certaines des entrées les plus grand public se retireront probablement hors compétition. .

« Joker 2: Folie à Deux », la suite musicale avant-gardiste de Todd Phillips à son film « Joker », lauréat du Lion d’Or 2019, avec Gaga et Phoenix, est un concours, avec le biopic Maria Callas de Pablo Larraín « Maria », avec Jolie dans le rôle titre.

Les deux précédents biopics féminins tragiques de Larraín — « Spencer » avec Kristen Stewart dans le rôle de la princesse Diana et « Jackie » avec Natalie Portman dans le rôle de Kennedy Onassis — tous deux lancés depuis le Lido.

L’adaptation de William S. Burroughs de Luca Guadagnino, « Queer », dans laquelle Daniel Craig incarne l’alter ego du célèbre auteur de contre-culture, un expatrié américain marginalisé qui vit au Mexique et lutte contre une dépendance à l’héroïne, serait également retenu pour une place au concours de Venise. La star d’Outer Banks, Drew Starkey, joue également le rôle d’un homme plus jeune dont l’expatrié devient follement amoureux.

L’année dernière, « Challengers », le film sur le triangle amoureux du tennis de Guadagnino, devait faire l’ouverture de Venise hors compétition, avant d’être retiré du festival en raison de complications promotionnelles provoquées par la grève de la SAG-AFTRA.

Sont également présents dans le mix la comédie d’action « Wolfs » réalisée par Jon Watts, dans laquelle Clooney et Pitt incarnent deux loups solitaires forcés de travailler ensemble pour dissimuler un crime très médiatisé, et le thriller de survie de Ron Howard « Eden » avec Jude Law, Ana de Armas, Sydney Sweeney, Vanessa Kirby et Daniel Brühl. Mais ces deux titres finiront probablement hors compétition plutôt que de se disputer le Lion d’Or.

Le mystère policier de Julian Schnabel « Dans la main de Dante » – qui est fortement pressenti pour une place au concours du Lido – met en vedette un casting de stars comprenant Gal Gadot, Oscar Isaac, Jason Momoa, Gerard Butler, Al Pacino et Martin Scorsese dans le rôle d’un sage âgé. qui influence Dante Alighieri alors qu’il écrit « La Divine Comédie ». « Dante » est basé sur le livre éponyme de Nick Tosches, qui tourne autour d’un manuscrit manuscrit du poème de Dante Alighieri « La Divine Comédie » trouvé dans la bibliothèque du Vatican. Le poème passe d’un prêtre à un chef de la mafia à New York.

Johnny Depp pourrait également revenir à Venise après avoir fait son retour à Cannes l’année dernière pour son interprétation du roi Louis XV dans « Jeanne Du Barry ». Cette fois, Depp serait à l’affiche en tant que réalisateur de « Modì », son biopic de l’artiste italien Amedeo Modigliani, mettant en vedette l’Italien Riccardo Scamarcio dans le rôle du mauvais garçon peintre et sculpteur, qui a travaillé principalement en France et est devenu célèbre pour le style moderne et révolutionnaire de ses portraits et nus. Al Pacino incarne le collectionneur d’art international Maurice Gangnat.

Il sera intéressant de voir si le deuxième film de Depp, plus de 25 ans après son film néo-occidental de 1997, tourné en dérision par la critique et le commerce, « The Brave » – dans lequel il a joué aux côtés de Marlon Brando – fait l’affaire à Venise, et si oui, dans quelle mesure section. La question est également de savoir si cela contribuera à relancer davantage la carrière de Depp à la suite de son procès en diffamation très médiatisé contre son ex-femme Amber Heard.

Pendant ce temps, la riche liste de films internationaux fortement pressentis pour Venise comprend « Hard Truths » de Mike Leigh et « I’m Still Here » de Walter Salles.

Alors que le Festival de Cannes gagne du terrain en présentant des films qui prospèrent pendant la saison des récompenses, Venise reste la destination privilégiée des streamers et des studios souhaitant créer des campagnes pour les Oscars.

Comme annoncé précédemment, Isabelle Huppert présidera le jury.

La 81e édition de la Mostra de Venise se déroulera du 28 août au septembre. 7.

Elsa Keslassy a contribué à ce rapport