Joker 2 et la bataille montante : aperçu du box-office d’octobre

D’ici ce week-end, nous saurons si le mois d’octobre sera un succès ou un échec. « Joker : Folie à Deux » (Warner Bros.), une production de plus de 190 millions de dollars avant commercialisation, sort vendredi dans le monde entier contre de réelles inquiétudes : il se pourrait qu’il ne soit pas aussi proche de l’original de 2019.

Avec le retour de Joaquin Phoenix dans le rôle qui lui a valu un Oscar, le retour de Lady Gaga avec une touche musicale et le retour de Todd Phillips en tant que réalisateur, qu’est-ce qui pourrait mal se passer ?

« Joker » bénéficiait d’un budget plus modeste – 75 millions de dollars plus marketing – mais en 2019, les affaires étrangères étaient en plein essor et l’international contribuait à 69 % de son chiffre d’affaires mondial de près de 1,1 milliard de dollars. Aujourd’hui, la plupart des titres de studio rapportent environ 50 à 50 % des revenus nationaux et étrangers.

Et tandis que « Joker » a remporté le Lion d’or à la Mostra de Venise 2019, le lancement de « Folie à Deux » au Lido le mois dernier a suscité une réaction sourde. (Pour être honnête, « Joker » n’avait qu’un score Metacritic de 59 ; la suite est à 51, pas beaucoup plus bas.)

Personne ne s’attend à ce que « Joker: Folie à Deux » se rapproche du montant d’ouverture de 96 millions de dollars de l’original (ajusté, plus proche de 110 millions de dollars). Le consensus de l’industrie est plus proche de 55 à 60 millions de dollars, mais certaines sources suggèrent que même une ouverture de 50 millions de dollars n’est pas garantie.

Ce nombre sera la clé du total du mois. L’autre concurrent majeur est « Venom: The Last Dance » (Sony) avec une ouverture de 80 à 120 millions de dollars, mais avec une sortie le 25 octobre, il ne fournira qu’une semaine de revenus.

Le mois devrait largement dépasser les 475 millions de dollars de l’année dernière, récupérés par « Taylor Swift : The Eras Tour » (il a fourni près d’un tiers de ce total). Cela fera d’octobre le troisième mois consécutif en hausse par rapport à l’année dernière, un renversement bien nécessaire.

Septembre a rapporté un peu moins de 600 millions de dollars, le meilleur mois depuis 2019, mais la fréquentation a été la plus faible de tous les mois de septembre jamais enregistrés. Merci à « Beetlejuice Beetlejuice » (Warner Bros.) pour avoir fourni plus de 40 % du total, soit 251 millions de dollars.

« Transformateurs Un » Avec l’aimable autorisation de Paramount Pictures

Cela a réduit la baisse depuis le début de l’année de 2023 à 11 %, mais « Transformers One » (Paramount) a obtenu un résultat bien inférieur aux attentes avec 40 millions de dollars. Pour octobre, le pire scénario est d’environ 575 millions de dollars, ce qui devrait maintenir la baisse en 2024 à un peu plus de 10 %.

Cela suffirait pour positionner l’année entière vers 8 milliards de dollars, toujours en baisse par rapport au total de 9,1 milliards de dollars de 2023. Mais une « Folie à Deux » faible pourrait suggérer que d’autres sorties attendues en fin d’année – notamment « Wicked » (Universal) et « Gladiator II » (Paramount) de novembre – pourraient également échouer.

Les chances sont excellentes pour « Venom : The Last Dance » après que « Deadpool & Wolverine » ait prouvé que le fandom de Marvel était bel et bien vivant. Le troisième « Venom » vient également après la suite de 2021 « Let There Be Carnage » ouverte à 90 millions de dollars et à un total national de 213 millions de dollars. Cela devrait donner un coup de fouet à la fin du mois.

Entre les deux, un seul film semble certain de sortir avec plus de 10 millions de dollars. Il s’agit de « Smile 2 » (Paramount), qui sortira le 18 octobre en tant que sortie d’horreur clé de l’année pour Halloween. La suite classée R devrait s’ouvrir à au moins 20 millions de dollars.

« L’apprenti » Films de Scythie

Parmi les autres titres à noter, citons l’extension de « Saturday Night » (Sony), « The Apprentice » (Briacliff Entertainment), l’animation « Pièce par pièce » (Focus), « My Hero Academia: You’re Next » (Toho), et « Terrifier 3 » (Cineverse) le 11 octobre, et « Conclave » (Focus) le 25 octobre, dans tous les sens. Aucun n’est susceptible d’amasser plus de 25 millions de dollars au cours du mois.

Parmi les retombées, le tout nouveau « Wild Robot » (Universal) apportera le plus, peut-être 60 millions de dollars supplémentaires. D’autres sont en train de passer au visionnage à domicile ou à de petits grossistes.

Ce mois-ci poursuit la tendance au retard dans les sorties à l’échelle des grands studios. Il y en a quatre, qui incluent l’extension de « Saturday Night ». En 2019, ils étaient neuf. Une réduction de la production reste un facteur clé des recettes décevantes.

Tout ce qui aide les cinémas à atteindre 8 milliards de dollars est positif, mais les prévisions au box-office sont devenues un jeu de gueule. Lorsque le public aime « Beetlejuice Beetlejuice », « Inside Out 2 », « Deadpool & Wolverine » ou « Despicable Me 4 », il vraiment aimez-le et poussez les résultats au-delà de toutes les attentes. Et quand ils n’aiment pas « Furiosa », « Transformers One » ou « The First Omen », ils expriment également leur mécontentement.