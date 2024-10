Joker 2 de Joaquin Phoenix livre des chiffres décevants au box-office américain après une ouverture flop | Hollywood

Joker : Folie à Deux, l’un des films les plus attendus de l’année, s’est révélé être une énorme déception au box-office américain et mondial. Bien qu’il ait débuté au premier rang en Amérique du Nord, le film s’est avéré loin d’être à la hauteur des attentes. Il a également gagné beaucoup moins que son prédécesseur, Joker, sorti en 2019. Le budget du film est estimé à 190 millions de dollars. Malgré une bonne ouverture, Joker 2 a sous-performé avec une note D de CinemaScore et des bénéfices décevants. REUTERS/Mario Anzuoni(Reuters)

Le flop de Joker 2 s’ouvre au box-office américain

On parle du film sur Internet, mais pour de mauvaises raisons, car les fans ont exprimé leur déception à l’égard du film. De plus, il a obtenu une horrible note D du CinemaScore et a souffert d’un mauvais bouche à oreille. Alors que les préventes du film rayonnaient avec une collecte de 70 millions de dollars, elles ont coulé le jour de sa sortie et le week-end d’ouverture.

Les rapports de l’analyste commercial Luiz Fernando ont révélé que le film dirigé par Joaquin Phoenix avait collecté 81,1 millions de dollars au cours de ses 6 jours d’ouverture, tandis que la première partie avait rapporté 150,8 millions de dollars en 2019. La collection de la suite est estimée à 40 millions de dollars lors du week-end d’ouverture en Amérique du Nord. comme le rapporte Variety. Le rapport indiquait également que les revenus du film devraient se situer entre 50 et 65 millions de dollars, mais que la limite supérieure a ensuite été révisée à 70 millions de dollars.

Joker : la performance mondiale de Folie à Deux

Joker 2 est sorti dans plus de 70 endroits à travers le monde. Cependant, les résultats au box-office mondial étaient similaires à ceux des numéros nationaux. Le film a rapporté 121,1 millions de dollars dans le monde, tandis que son prédécesseur a rapporté 247 millions de dollars au box-office mondial. Les chiffres seraient inférieurs à ceux gagnés par les débuts de The Flash. Il a rapporté 130,1 millions de dollars et même Black Adam avec Dwayne Johnson a fait mieux que Joker 2 avec une collection de 142,9 millions de dollars, comme le rapporte Koimoi.

Le film mettant en vedette Phoenix dans le rôle du Joker et Lady Gaga dans le rôle d’Harley Quinn, réalisé par Todd Phillips, est sorti en salles le 4 octobre.