Joker 2 Date de sortie, intrigue, distribution et actualités

Le Joker, créé par Todd Phillips, se démarque des autres films DC. Les cinéastes ont opté pour un ton réaliste et des visuels sombres fortement inspirés des œuvres de Martin Scorsese. La narration et la cinématographie sombre du film ont renforcé l’histoire tragique d’Arthur Fleck, qui lutte contre la pauvreté et les troubles mentaux.

Même si Joker était initialement destiné à être un film autonome, une suite a été annoncée peu de temps après ses débuts. Voici tout ce que nous savons sur le prochain film, Joker : Folie à Deux.

La première mondiale de Joker : Folie à Deux est prévue 4 octobre 2024.

Warner Bros.

Joker : intrigue de la Folie à Deux

Les cinéastes n’ont pour l’instant révélé aucune information sur l’intrigue du film. Cependant, nous pouvons deviner certaines choses.

Il semble que Joker 2 se déroule à l’asile d’Arkham, l’hôpital pour criminels malades mentaux où Arthur est envoyé après les événements du premier film. Dans les comics, c’est ici que Joker rencontre la jeune psychiatre Harleen Quinzel. Au fil du temps, le médecin est devenu de plus en plus fasciné par son patient et a noué un lien dangereux avec lui.

En conséquence, Quinzel a été manipulé par le Joker et plongé dans la folie. Amoureuse du dangereux criminel, elle change son nom pour Harley Quinn et devient la compagne du Prince du Crime de Gotham. Très probablement, la suite couvrira la relation toxique entre Arthur Fleck et son psychiatre.

Warner Bros.

Le plus surprenant, Joker : Folie à Deux sera… une comédie musicale. On ne sait pas encore si la suite aura une ambiance différente de celle du premier film ou si les cinéastes combineront les conventions d’une comédie musicale avec une atmosphère sombre et dépressive.

Joker : Folie à Deux – que signifie le titre ?

Le sous-titre de Joker 2 – Folie à Deux – est français. En psychiatrie, le terme désigne la paranoïa induite, un état dans lequel une personne fortement associée à un malade mental commence à partager ses délires.

Comme vous pouvez le deviner, la personne qui reprendra les délires du Joker sera le Dr Harleen Quinzel.

Warner Bros.

Joker : Casting et équipe de Folie à Deux

La première annonce majeure du casting du Joker 2 a été une surprise pour beaucoup. Il a été révélé que l’emblématique Harley Quinn serait interprétée par nul autre que Lady Gaga. Même si de nombreux fans ont été choqués par cette nouvelle, elle constitue un choix bien placé.

Stefani Germanotta a connu une carrière d’acteur assez réussie. Pour son rôle dans American Horror Story : Hotel, elle a remporté un Golden Globe et a été nominée aux Oscars pour sa performance dans A Star Is Born. De plus, son image extravagante résonne assez bien avec la folie d’Harley Quinn.

Mais pourquoi Margot Robbie, qui a incarné la compagne du Joker dans trois films, ne reprend-elle pas le rôle d’Harley ? La réponse est simple : le Joker et le Joker 2 représentent une branche différente et alternative de l’univers DC.

Warner Bros.

Pour le moment, il est confirmé que les acteurs suivants apparaîtront dans le film :

Joaquín Phoenix –Arthur Fleck/Joker

–Arthur Fleck/Joker Lady Gaga – Harleen Quinzel / Harley Quinn

– Harleen Quinzel / Harley Quinn Zazie Beetz – Sophie Dumond

– Sophie Dumond Brendan Gleeson

Catherine Keene r

r Jacob Lofland

Joker : Folie à Deux est réalisé, écrit et produit par Todd Phillips. Le scénario est co-écrit par Scott Silver, tandis que Bradley Cooper coproduit le film.

La musique de Joker 2 sera composée par Hildur Guðnadóttir, qui s’est fait connaître pour sa musique pour Arrival, Joker, Tár et A Haunting in Venice, entre autres.

