« Joker 2 » a complété la rare triple couronne de suites ratées

Après Joker a été un succès retentissant en 2019 qui a établi le record (à l’époque) du film classé R le plus rentable de tous les temps et a vu Joaquín Phoenix remporter un Oscar pour sa performance dans le film, à la fois anticipation et attentes pour Joker : Folie à Deux étaient à travers le toit. Cependant, il n’a pas fallu longtemps pour que l’on entende parler de Joker 2 se propager comme une traînée de poudre, et les choses s’annoncent comme un désastre pour la suite. Joker : Folie à Deux a officiellement accompli le rare exploit de ses performances de Rotten Tomatoes, Cinemascore et au box-office étant toutes bien pires que l’original. Le box-office est généralement ce qui empêche que cela se produise plus souvent, car les suites gagnent souvent plus que les originaux à succès, même avec des notes de critiques inférieures.









Joker : Folie à Deux se situe actuellement à un score de 33 % de la part des critiques et de 31 % du grand public sur Tomates pourriestandis que l’original Joker (2019) affiche des scores bien plus élevés de 68 % et 89 % respectivement de la part des critiques et du public. site global. Quant à Cinémascorequi est considéré comme l’un des plus grands instruments de mesure de l’industrie pour l’approbation du grand public pour un film aux côtés de Rotten Tomatoes, Joker 2 a obtenu une note épouvantable D, qui est la note la plus basse jamais obtenue pour un film de bande dessinée et se compare à un B+ de l’original Joker. Le dernier critère de mesure, le week-end d’ouverture du box-office, a également été un échec majeur pour Joker : Folie à Deux par rapport à Joker. La suite a terminé son week-end d’ouverture avec 40 millions de dollars au niveau national, soit moins de la moitié de JokerL’ouverture nationale de 96 millions de dollars. Joker 2 aurait besoin de 450 millions de dollars juste pour atteindre le seuil de rentabilité de Warner Bros. ; une question difficile, car le film ne coûte actuellement que 121 millions de dollars.







De quoi parle « Joker : Folie à Deux » ?

Joker : Folie à Deux reprend deux ans après Joker et voit Arthur Fleck (Phoenix) à l’asile d’Arkham. Tout change pour Arthur lorsqu’il rencontre Harley Quinn (Lady Gaga), qui le convainc d’embrasser son alter ego de Joker au lieu de le maîtriser. Les deux font ressortir le pire l’un de l’autre tandis qu’Arthur est jugé pour tous ceux qu’il a assassinés dans le premier film. Tout change quand Arthur se met d’accord avec son avocat (Catherine Keener) pour accepter de l’aide et enterrer définitivement son alter ego, ce qui laisse Harley Quinn indifférent et envoie Arthur dans une spirale.

