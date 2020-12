Jojo Siwa surprend les filles au manoir Ronald McDonald et à St.Jude

Pour la plupart des enfants, rien de plus magique que de se réveiller le matin de Noël pour découvrir que le Père Noël a bel et bien laissé quelques surprises sous le sapin – mais cette année, JoJo Siwa peut donner à Jolly Old St. Nick une course pour son argent.

La star de Nickelodeon, 17 ans, est apparue dans l’épisode du mercredi 16 décembre Pop du jour, et avec l’aide d’E! co-hôte Justin Sylvester, St. Jude et Ronald McDonald House à Tampa, en Floride, elle a pratiquement surpris certains de ses plus grands jeunes fans. «Je vais littéralement pleurer quand ça tombe», prévint Justin JoJo à l’avance.

Le groupe de filles qu’elle a fini par rencontrer – dont la plupart sont actuellement aux prises avec des maladies rares – comprenait des filles de 6 ans. Jade, 6 ans Nina, 7 ans Azalée, 8 ans Anniel et 8 ans Sophia.

Justin a salué chacun d’eux, prenant le temps de discuter avec leurs parents avant que le grand JoJo ne le révèle.

« Nous sommes venus parce qu’Anniel … ils ont découvert des convulsions épileptiques qui sont très rares », a expliqué la mère de la fille. « Et le seul remède était pour elle de subir une opération au cerveau. »