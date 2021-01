JoJo Siwa est sorti gay de la manière la plus incroyable.

La star de Nickelodeon et YouTube, 17 ans, est allée sur Twitter pour partager une photo d’elle-même dans un t-shirt imprimé qui dit « Best. Gay. Cousin. Ever. »

Portant l’un de ses emblématiques JoJo Bows ornés de sa queue de cheval haute signature, la chanteuse et danseuse a légendé sa photo: « Ma cousine m’a acheté une nouvelle chemise »

Sa déclaration simple mais forte a été un grand succès auprès de ses fans.

Perez Hilton l’a qualifiée d ‘ »icône gay !!!! »

« Fier de toi », lui a dit un fan.

« OUI OUI OUI OUI OUI !! », a posté un autre.

Alors que l’un d’eux lui a dit: «mon enfant de 5 ans vient de courir dans mon étude de travail en criant,« MAMAN MAMAN JOJO EST GAY, JE NE POUVAIS PAS ÊTRE PLUS HEUREUX DE SAVOIR QUE MON IDOLE vient de sortir! » Je pleure littéralement des larmes de joie, ma petite fille accepte et tolère tellement différentes personnes «







Hier, la star avait posté une vidéo d’elle-même en train de parler à Born This Way de Lady Gaga, en synchronisant les paroles: « Peu importe la vie gay, hétéro ou bi, lesbienne, transgenre, je suis sur la bonne voie bébé, je suis né survivre. »

JoJo est une grande fan de Lady Gaga et a même contacté publiquement la chanteuse dans l’espoir de collaborer avec elle.

En août, elle a tweeté: « @ladygaga, je veux filmer une vidéo YouTube avec vous !!! Message moi !! »

JoJo est une énorme star de YouTube avec un énorme 12,1 millions d’abonnés et ses vidéos attirent régulièrement des millions de vues.







Elle publie des clips vidéo, des vlogs et de nombreuses offres amusantes pour ses fans.

La star, de son vrai nom Joelle Joanie Siwa, est apparue dans deux séries de Dance Moms avec sa mère Jessalynn et a joué dans une série de spectacles sur Nickelodeon.

Elle est apparue une fois dans un épisode de Keeping Up With The Kardashians lorsque Kim a emmené sa fille North, qui est une grande fan de JoJo, chez elle pour enregistrer une vidéo YouTube avec elle.







JoJo est apparu dans le film Blurt! et a fourni certaines des voix sur The Angry Birds Movie 2.

Elle a publié une série de singles d’or et de platine ainsi qu’un certain nombre de livres.

À l’âge de 16 ans, elle est devenue la plus jeune personne à apparaître sur The Masked Singer aux États-Unis lorsqu’elle a participé à la troisième saison en tant que T-Rex.