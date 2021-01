Jojo Siwa laisse ses actions parler d’elles-mêmes.

Cette semaine, le jeune homme de 17 ans a posté une vidéo TikTok chantant la chanson à succès de Lady Gaga « Born This Way ». À un moment donné, l’adolescent a prononcé les paroles: «Peu importe la vie gay, hétéro ou bi, lesbienne, transgenre, je suis sur la bonne voie bébé, je suis né pour survivre.

Ses milliers de fans soupçonnaient que c’était la manière de Jojo de se manifester en tant que membre de la communauté LGBTQ +. Après tout, l’adolescente s’exprime régulièrement à travers la danse et la musique.

Les spéculations sur sa sexualité sont devenues plus tardives lorsque Jojo a participé à une vidéo partagée par Kent Boyd, membre du groupe LGBTQ + TikTok, Pride House. Dans le clip, le groupe et Jojo ont dansé sur Paramore« Ain’t It Fun », en notant spécialement les paroles, « Maintenant, vous êtes l’un de nous. »

Bien que Jojo n’ait pas explicitement dit qu’elle sortait, ses amis proches et sa famille ont exprimé leur enthousiasme pour l’adolescente.

Son frère, Jayden Siwa, a commenté sa vidéo « Born This Way », « So happy for you JoJo !! Love you! »