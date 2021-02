JoJo Siwa partage davantage sur sa vie personnelle après avoir été membre de la communauté LGBTQ + le mois dernier sur les réseaux sociaux.

L’artiste de 17 ans était un invité sur Le spectacle de ce soir le mercredi 3 février, où elle a dit à l’hôte Jimmy Fallon qu’elle est actuellement dans une relation à distance avec « la plus incroyable, la plus merveilleuse, la plus parfaite et la plus belle petite amie du monde ». La star n’a pas identifié son partenaire par son nom.

JoJo a commencé par expliquer l’origine de la vidéo TikTok qui a été publiée le 20 janvier et a présenté sa synchronisation labiale avec la ligne « Maintenant, vous êtes l’un de nous » de Paramore« Ain’t It Fun ». Des membres de la Pride House, un collectif de créateurs LGBTQ + TikTok, l’accompagnent dans le clip qui a suscité des spéculations sur le fait que cela pourrait être la façon dont JoJo sortait.

«Ils viennent, et nous faisons ce TikTok, et je me disais, je pense que ce TikTok que nous faisons pour« N’est-ce pas amusant », je pense que ça va me sortir», dit-elle. « Et je me disais que ça ne me dérange pas vraiment parce que c’est vrai, j’ai la petite amie la plus incroyable, merveilleuse, parfaite et la plus belle du monde. Ce n’est pas quelque chose dont j’ai honte, je n’ai simplement pas déjà diffusé sur Internet. Et il y a toujours eu des spéculations, bien sûr, mais j’étais comme, je pense que ça va me sortir. «