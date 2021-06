JoJo Siwa révèle qu’elle essaie d’obtenir une scène de baiser avec un homme retiré du prochain film parce qu’elle est «  follement amoureuse  »

JOJO Siwa a révélé qu’elle essayait de faire supprimer la scène de baisers qu’elle a filmée pour son prochain film parce qu’elle est «follement amoureuse» de sa petite amie Kylie et ne veut pas «embrasser un autre être humain».

La scène du baiser montre la star de YouTube en train de verrouiller les lèvres avec un mec, la motivant à retirer complètement la scène.

JoJo Siwa est sorti en tant que membre de la communauté LGBTQIA+ plus tôt cette année[/caption]

Elle est « follement amoureuse » de sa petite amie Kylie[/caption]

Elle a dit Entertainment Weekly dans son article de couverture de la fierté numérique: « Je suis fou amoureux et je ne veux pas embrasser un autre humain, surtout parce que c’est un homme »

L’alun des mamans de la danse est sorti dans le cadre de la communauté LGBTQIA+ en janvier dans une vidéo virale TikTok dansant sur Lady Gagaest né de cette façon.

La danseuse a ensuite clarifié son message sur Instagram, partageant une photo d’elle portant une chemise qui disait « Meilleur. Gay. Cousin. Jamais », lui a offert sa cousine.

Quelques semaines plus tard, elle a révélé qu’elle avait une petite amie nommée Kylie Prew lors d’une apparition dans The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

JoJo partage fréquemment des photos d’elle et de Kylie sur son Instagram[/caption]

La star de YouTube qualifie Kylie de « personne la plus parfaite au monde »[/caption]

En avril, JoJo a partagé une photo sur ses histoires Instagram portant un sweat à capuche rouge avec des larmes coulant sur son visage et le message : « Je. Ne fais pas ça. Comme. En disant. Au revoir. »

Les fans se sont précipités pour s’assurer que la sensation YouTube, 18 ans, allait bien, car elle l’a rapidement suivie avec une autre histoire pour leur faire savoir pourquoi elle pleurait.

Apparaissant les yeux rouges, elle a confié à ses fans : « J’ai eu beaucoup de commentaires sur le dernier post. Vous ne compreniez pas pourquoi je pleurais dans la dernière histoire.

JoJo est dans une relation à distance avec sa petite amie Kylie[/caption]

Kylie est la première femme à laquelle JoJo a eu un lien romantique[/caption]

JoJo est déterminé à faire fonctionner une relation à distance avec Kylie[/caption]

«Je veux juste clarifier que rien ne s’est passé, nous sommes juste à longue distance et nous avons dû nous dire au revoir aujourd’hui et je suis triste.

«Cela arrive chaque fois que nous nous disons au revoir et j’aimerais que nous n’ayons jamais à le faire, mais nous le faisons et cela rend le salut encore plus spécial.

«Je vais continuer à faire ça encore beaucoup plus longtemps, mais je voulais vous le faire savoir car je sais que certains d’entre vous paniquaient. C’est juste la réalité de la longue distance, c’est très, très, très difficile, mais c’est ce qui en vaut le plus la peine. »

JoJo et Kylie ont commencé à sortir ensemble plus tôt cette année[/caption]

En avril 2021, ils ont été photographiés pour la première fois ensemble depuis qu’ils ont révélé qu’ils sortaient ensemble[/caption]

JoJo a qualifié sa petite amie de « la plus étonnante, la plus merveilleuse, la plus parfaite et la plus belle du monde ».

La star de Nickelodeon a également déclaré que sa petite amie était « super encourageante » dans sa décision de sortir.

Dans un post Instagram, elle a écrit: «Après avoir été ma meilleure amie pendant plus d’un an, le 8 janvier 2021, j’ai commencé à appeler cet humain exceptionnel ma petite amie… et depuis, je suis la plus heureuse que j’aie jamais été!

«Elle est sérieusement la personne la plus aimante, la plus solidaire, la plus heureuse, la plus protectrice et tout simplement la plus belle personne parfaite au monde.

JoJo a grandi sa renommée en tant que sensation sur YouTube[/caption]

Les enfants du monde entier la considèrent comme un modèle[/caption]

«Et je peux l’appeler mienne! Heureux un mois à ma fille! Je t’aime de plus en plus chaque jour ! »

le des adolescents ont été aperçus se tenant la main et chanter ensemble lors d’un concert en plein air plus tôt ce mois-ci.

Les deux avaient l’air de passer un bon moment en compagnie l’un de l’autre, partageant même quelques adorables baisers dans le dos de La BMW colorée de JoJo, qui avait le toit baissé pour l’occasion.





JoJo est devenu célèbre en tant que membre de la distribution de l’émission de téléréalité à succès Dance Moms entre 2015 et 2016.

Le spectacle suit une troupe de danse dirigée par la propriétaire et chorégraphe en chef, Abby Lee Miller, alors qu’ils rivalisent avec leurs rivaux dans des compétitions nationales.

Selon CelebrityNetWorth, JoJo a une valeur nette impressionnante de 14 millions de dollars.

JoJo est apparu pour la première fois sur Dance Moms en 2015[/caption]

JoJo a été membre de la distribution de Dance Moms pendant deux saisons[/caption]

Sa mère Jessalynn est également apparue dans l’émission avec elle[/caption]

JoJo devrait jouer dans le prochain film Bounce[/caption]