JoJo Siwa n’est pas sur le point de laisser pleuvoir les ennemis sur son défilé.

Après que la star de 17 ans a publié une vidéo sur Instagram le samedi 23 janvier d’elle-même expliquant à quel point elle se sent heureuse à la lumière d’être récemment sortie en tant que membre de la communauté LGBTQ +, un utilisateur de médias sociaux a commenté avec une réaction négative. .

«Ma fille ne vous regardera plus jamais», a écrit l’individu.

Heureusement, JoJo n’était pas sur le point de laisser cette réponse la faire tomber. « D’accord! » l’interprète a simplement répondu, selon une capture d’écran publiée par le compte Instagram Commentaires de célébrités.

Peut-être que la réponse de JoJo ne devrait pas être une grande surprise, étant donné qu’elle a été une source de positivité tout au long de sa carrière et a doublé cette disposition d’espoir ces derniers jours.

Après avoir partagé une vidéo sur TikTok le 21 janvier d’elle-même en synchronisation labiale avec Lady Gaga« Born This Way », qui a été adopté comme un hymne par la communauté LGBTQ +, le Danse les mamans alun a partagé une photo sur Instagram le jour suivant d’elle-même portant un t-shirt « Best Gay Cousin Ever » qu’elle a reçu d’un parent.