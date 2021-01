JoJo Siwa répond aux critiques concernant le jeu de société controversé Nickelodeon « JoJo’s Juice ».

La star de YouTube de 17 ans, qui a une jeune base de fans, a pris à Instagram et TikTok le lundi 4 janvier pour faire la lumière sur la façon dont le jeu pour enfants s’est retrouvé avec un contenu « inapproprié » pour le public cible de six ans et plus.

«Au cours du week-end, mes fans et mes followers sur TikTok ont ​​porté à mon attention le fait que mon nom et mon image ont été utilisés pour promouvoir ce jeu de société au contenu vraiment inapproprié», a commencé le chanteur de «Boomerang». « Maintenant, lorsque les entreprises créent ces jeux, elles ne gèrent pas tous les aspects de ma part, donc je n’avais aucune idée des types de questions qui étaient sur ces cartes à jouer. »

La sensation sur Internet a continué: « Maintenant, quand j’ai vu cela pour la première fois, j’étais vraiment, vraiment, vraiment bouleversé par la gravité de ces questions et je l’ai donc porté à l’attention de Nickelodeon immédiatement. Et depuis lors, ils travaillent pour que ce jeu cesse d’être fabriqué et également retiré de toutes les étagères partout où il est vendu. «