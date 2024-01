Jojo Siwa remplacera Nigel Lythgoe sur SYTYCD | Divertissement

Jojo Siwa remplacera Nigel Lythgoe sur « So You Think You Can Dance ».

L’ancienne star de “Dance Moms”, âgée de 20 ans, rejoindra Allison Holker et Makism Chmerkovskiy au sein du panel de la saison 18 de l’émission de danse Fox après que Lythgoe ait démissionné plus tôt ce mois-ci à la suite d’allégations d’agression sexuelle.

Jojo était auparavant juge de la saison 17 de l’émission en 2022.

Cat Deeley reviendra pour animer la nouvelle saison, lorsqu’elle commencera à être diffusée en mars.

Pendant ce temps, le créateur de la série, Nigel, âgé de 74 ans, a précédemment confirmé qu’il ne figurerait pas dans le jury de la prochaine série de l’émission de talents après que l’ancienne juge d’American Idol, Paula Abdul, ait intenté une action en justice, le poursuivant pour agression sexuelle et coups et blessures. le harcèlement sexuel, la violence sexiste et la négligence.

Le procès de Paula a été abandonné quelques jours seulement avant qu’un deuxième procès n’apparaisse, mettant en vedette deux femmes faisant des allégations similaires.

Nigel avait déclaré dans un communiqué à l’époque : “J’ai informé les producteurs de ‘So You Think You Can Dance’ de ma décision de me retirer de ma participation à la série de cette année.

« Je l’ai fait le cœur lourd, mais tout à fait volontairement, car ce grand programme a toujours été axé sur la danse et les danseurs, et c’est là qu’il doit rester centré. En attendant, je me consacre à blanchir mon nom et à restaurer ma réputation.

Les responsables du programme ont confirmé que l’émission serait toujours diffusée sur FOX comme prévu à partir de mars.

Ils ont déclaré dans un communiqué : “19 Entertainment, Dick Clark Productions et FOX peuvent confirmer que la prochaine saison de So You Think You Can Dance se poursuivra, bien que sans Nigel Lythgoe, pour garantir que la série reste engagée envers les candidats, qui ont travaillé incroyablement bien. difficile d’avoir l’opportunité de concourir sur notre scène.

Nigel a déjà déclaré qu’il était “choqué et attristé” par les allégations de sa “chère” amie Paula.

Il a déclaré dans un communiqué : “Dire que je suis choqué et attristé par les allégations portées contre moi par Paula Abdul est un euphémisme.

“Depuis plus de deux décennies, Paula et moi avons interagi en tant qu’amis et collègues chers – et entièrement platoniques.

“Hier, cependant, de façon inattendue, j’ai appris ces affirmations dans la presse et je veux être clair : non seulement elles sont fausses, mais elles sont profondément offensantes pour moi et pour tout ce que je défends.

“Même si les antécédents de comportement erratique de Paula sont bien connus, je ne peux pas prétendre comprendre exactement pourquoi elle intenterait une action en justice alors qu’elle doit savoir que c’est faux.

“Mais je peux promettre que je lutterai contre cette effroyable calomnie avec tout ce que j’ai.”