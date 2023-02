JoJo Siwa ramène sa queue de cheval et ses danses après Pixie Cut: regardez – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : JPA/AFF-USA.com/MEGA

Après sa métamorphose dramatique des cheveux coupés de lutin, JoJo Siwa est allée sur Instagram pour danser et ramener sa queue de cheval haute emblématique! Dans la vidéo, publiée le vendredi 10 février, JoJo s’est accroupie devant un manoir (et une voiture visiblement placardée de son image) et a tiré ses cheveux en une queue de cheval haute avec un arc-en-ciel. Elle a ensuite reculé vers la voiture et a commencé à danser énergiquement sur un remix de “Collide” de Justine Skye. “Faire cette danse comme si j’étais JoJo Siwa, 12 ans”, a déclaré une voix alors qu’elle commençait à sortir ses mouvements impressionnants.

Le Mamans de danse alun, 19 ans, a porté un t-shirt jaune, un short court et des baskets blanches pour le clip euphorique. “Sidenote, comment mes cheveux tiennent-ils dans une queue de cheval sur le côté maintenant?” elle a légendé le clip, à côté d’un emoji “époustouflant”. Beaucoup de ses 11,4 millions d’abonnés sur la plate-forme se sont rendus dans la section des commentaires pour peser sur la vidéo – et ses cheveux. «Votre impression de vous-même est parfaite», a plaisanté un fan, tandis qu’un autre a écrit: «The Bow est de retour! Tu dois garder tes cheveux comme ça c’est beau. “Cette connexion avec votre enfant intérieur”, a fait remarquer un troisième, tandis qu’un quatrième a jailli, “J’aimerais pouvoir danser comme tous les âges de jojo siwa lol.”

Le regard de JoJo sur son passé a du sens. Elle a un jour avoué que son sens juvénile du style est là pour rester. “Récemment, je me suis montrée différente – pas l’arc-en-ciel classique, les étincelles et la queue de cheval latérale avec un arc JoJo”, a-t-elle écrit sur une vidéo TikTok en 2020. “J’ai été détestée pendant des ANNÉES pour m’habiller ‘jeune ‘ et agissant ‘enfantin.’ Les gens pensent que c’est moi qui change. Lol non! J’aime qui je suis !” dit-elle en dansant sur “From Now On” de Le plus grand showman.

Deux ans plus tard, en 2022, elle a révélé une métamorphose dramatique des cheveux avec des cheveux courts. Elle a également essayé des variantes du mulet et a même teint ses cheveux en rose en octobre 2022.

