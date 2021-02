JOJO Siwa a partagé les premières photos avec sa petite amie, Kylie, et l’a appelée «la personne la plus aimante du monde».

Il y a quelques jours à peine, JoJo avait révélé qu’elle avait une petite amie après être sortie en tant que gay sur les réseaux sociaux.

JoJo, 17 ans, a emmené Instagram lundi pour jaillir sa copine à l’occasion de leur anniversaire d’un mois, ce qui en fait leurs débuts sur les réseaux sociaux.

L’ancienne star de Dance Moms a partagé des photos d’eux se tenant la main tout en marchant vers une promenade de carnaval, en se serrant dans ses bras en visitant une exposition pour The Office et en chantant ensemble en roulant sur la banquette arrière d’une voiture.

En plus des photos, elle a partagé un adorable hommage: « Après avoir été ma meilleure amie pendant plus d’un an, le 8 janvier 2021, j’ai commencé à appeler cet humain exceptionnel ma petite amie … et depuis, je suis la plus heureuse que j’aie jamais vue. été!

«Elle est sérieusement la personne la plus aimante, la plus solidaire, la plus heureuse, la plus protectrice et juste la plus belle personne parfaite au monde.

« Et je peux l’appeler mienne! Joyeux un mois à ma fille! Je t’aime de plus en plus chaque jour! »

Il y a quelques semaines à peine, JoJo a révélé dans une longue vidéo Instagram qu’elle était fière d’être membre de la communauté LGBTQIA +.

La chanteuse de Kid In A Candy Store s’est arrêtée un moment avant de continuer à expliquer sa réponse réfléchie.

«J’y ai réfléchi, mais la raison pour laquelle je ne vais pas dire cette réponse est que je ne connais pas vraiment cette réponse», avoua l’adolescente blonde.

Elle a poursuivi: «Je pense que les humains sont géniaux, je pense que les humains sont des gens vraiment incroyables.

«En ce moment, je suis super duper heureux et je veux tout partager avec le monde, mais je veux aussi garder les choses dans ma vie privée jusqu’à ce qu’elles soient prêtes à être publiques.

«Ce qui compte pour le moment, c’est que vous savez que peu importe qui vous aimez, ça va. C’est génial et le monde est là pour vous. Il y a tellement de gens qui sont là pour vous.

JoJo a ensuite expliqué à quel point elle était consciente que la dynamique domestique de chacun était variée, mais a offert des mots de sagesse aux millions de jeunes qui admirent la star.

Avec un sourire sur son visage, elle a déclaré à ses téléspectateurs: «Je sais que la situation de chacun est différente et qu’il pourrait être plus difficile pour certaines personnes et plus facile pour certaines personnes de se manifester ou d’être elles-mêmes, mais je pense que sortir a cette stigmatisation.

«C’est vraiment, vraiment effrayant, mais ce n’est plus le cas. Il y a tellement de gens qui acceptent et aiment que ça va.

«Bien sûr, les gens vont dire que ce n’est pas normal, mais rien n’est normal. Littéralement, personne n’est normal et c’est normal de ne pas être normal, c’est normal d’être un peu différent, c’est normal d’être un peu bizarre, étrange, différent.

«C’est quelque chose dont nous ne devrions jamais, jamais avoir peur. C’est quelque chose dont nous devrions être fiers. … Je suis le plus heureux que j’aie jamais été, c’est ce qui compte. «

La triple menace du divertissement a continué de répondre aux questions curieuses des fans alors qu’elle remerciait tout le monde pour le flot de soutien, y compris une personne qui lui a demandé depuis combien de temps elle faisait partie de la communauté LGBTQ +.

Après un petit rire, JoJo a déclaré: «Je ne sais pas. Je pense toute ma vie. Parce que toute ma vie, j’ai vraiment été, j’aimais juste les gens. Mais je ne suis jamais tombé amoureux avant.

«Mais j’ai toujours cru que ma personne allait être ma personne. Si cette personne était un garçon, tant mieux!

«Et si cette personne était une fille, tant mieux! Je pense que je suis vraiment content. Je pense que dans la vie, vous savez que lorsque vous rencontrez votre personne, je le sais vraiment. «

JoJo a apparemment confirmé la nouvelle pour la première fois Twitter pour partager la photo d’elle-même portant le tee-shirt qui disait: « BEST. GAY. COUSIN. EVER. »

Elle a écrit à côté du tweet: « Ma cousine m’a acheté une nouvelle chemise. »

Le danseur d’abord a déclenché des spéculations après la synchronisation labiale avec Lady GagaL’hymne LGBTQIA + de Born This Way dans une série de vidéos TikTok.

Puis elle continué de susciter des spéculations lorsqu’elle a posté une photo d’elle-même posant dans une veste arc-en-ciel Gucci à 2 200 $.

Et il y a à peine quatre jours, elle a confirmé que elle avait une petite amie.

Elle a dit à Jimmy Fallon lors d’une interview que sa décision de sortir était « une chose très effrayante » à faire.

Mais elle a ajouté que sa petite amie – qu’elle n’a pas identifiée – avait été « très encourageante ».

JoJo a déclaré à Fallon: «Le lendemain de ma publication sur TikTok, j’étais sur FaceTime avec elle et nous en parlions, et parlions de tout l’amour qui est venu et techniquement, je ne l’avais toujours pas confirmé.

« Et j’étais comme, je voulais en quelque sorte publier cette photo [wearing the shirt]… Elle était super encourageante, comme «Faites-le! J’étais comme, «Très bien». Je l’ai fait. »