JoJo Siwa partage un joli post sur son mois.

Dans une série de photos publiées sur Instagram lundi, l’icône Internet adolescente, 17 ans, a partagé des photos d’elle et de sa petite amie pour célébrer un mois complet d’être ensemble.

«Après avoir été ma meilleure amie pendant plus d’un an, le 8 janvier 2021, j’ai commencé à appeler cet humain exceptionnel ma petite amie … et depuis, je suis la plus heureuse que j’aie jamais été! Siwa a écrit.

Elle a décrit sa petite amie, qui est taguée dans le message, comme « la personne la plus aimante, la plus solidaire, la plus heureuse, la plus protectrice et juste la plus belle personne parfaite du monde ».

Siwa a conclu: « Et je peux l’appeler mienne! Joyeux un mois à ma fille! Je t’aime de plus en plus tous les jours! ❤️ »

Sur l’une des photos, Siwa et sa petite amie se tiennent la main. Dans un clip vidéo, ils sont vus en train de danser et de se synchroniser sur les lèvres sur « As Long As You Love Me » de Justin Bieber.

D’autres célébrités et stars de l’internet ont visité la section des commentaires pour encourager le couple.

Paris Hilton a partagé deux émojis de cœur.

La personnalité Internet Doug The Pug a écrit: « Le meilleur des humains !!! Tellement heureux pour vous !! »

Le chorégraphe Mark Meismer a écrit: « OUI si heureux pour vous deux. »

Siwa est sortie en tant que membre de la communauté LGBTQ le mois dernier après avoir fait une série de TikToks, dont un dans lequel elle prononce les paroles de « Born This Way » de Lady Gaga, connu comme un hymne LGBTQ.

La star a eu un mois chargé sous les projecteurs depuis, y compris une apparition dans « The Tonight Show Starring Jimmy Fallon », où elle a réfléchi à son coming out et a révélé pour la première fois qu’elle avait une petite amie.

« Je suis comme, » Je pense que ce TikTok va me sortir « », se souvient Siwa. « Je me suis dit: ‘Cela ne me dérange pas vraiment, c’est vrai. J’ai la petite amie la plus incroyable, merveilleuse, parfaite et la plus belle du monde. Ce n’est pas quelque chose dont j’ai honte, je n’ai tout simplement pas déjà montré Internet. ‘ »

L’apparition de Siwa « Fallon » est survenue un jour avant que Nickelodeon n’annonce qu’elle est prête à jouer et à produire une nouvelle comédie musicale en direct intitulée « The J Team », sur une fille qui doit « redécouvrir ce que la danse et l’amitié signifient pour elle » après avoir obtenu expulsé de sa troupe de danse. La production débutera ce mois-ci à Vancouver.

La Omaha, Nebraska, native, née Joelle Joanie Siwa, est célèbre pour ses nœuds de cheveux géants, ses tenues scintillantes et sa personnalité plus grande que nature, et elle compte des millions d’adeptes en ligne. Sur YouTube, Instagram et TikTok, Siwa a accumulé plus de 42 millions d’abonnés.

Contribution: Hannah Yasharoff, David Oliver

Plus:J’aurais aimé avoir un modèle LGBTQ comme JoJo Siwa en grandissant

‘Je suis tellement heureux’:JoJo Siwa parle de faire partie de la communauté LGBTQ