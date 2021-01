JoJo a également déclaré: « Je n’ai jamais, jamais, jamais été aussi heureux et c’est vraiment génial », ajoutant « et maintenant que le monde peut voir cet aspect de ma vie, cela me rend vraiment, vraiment heureux. »

JoJo a également été interrogée sur son «label», auquel elle a répondu: «J’y ai réfléchi, et la raison pour laquelle je ne suis pas prêt à dire cette réponse est que je ne connais pas vraiment cette réponse. Elle a dit qu’elle voulait garder «les choses de ma vie privées jusqu’à ce qu’elles soient prêtes à être publiques».