JoJo Siwa montre ses abdos après s’être concentré sur la «santé physique» en 2022 – Hollywood Life

JoJo Siwa19 ans, a fièrement montré les résultats de ses progrès physiques le dernier jour de 2022. Mamans de danse alun affichait ses abdominaux toniques alors qu’elle portait un haut court et une culotte noire dans un selfie miroir, qu’elle a posté sur Instagram le 31 décembre. légende, JoJo a expliqué comment elle a consacré l’année dernière à sa “santé physique”.

“Première et dernière photo de 2022”, a écrit JoJo. “Je n’ai JAMAIS RRR pris de photos de progrès parce qu’elles me mettent mal à l’aise… mais après un an à me concentrer sur ma santé physique, je suis tellement fière des muscles/de la force que j’ai gagnés !!” elle a ajouté. “Je ressemblais littéralement à la première photo TOUS LES JOURS. Sué et sué. BONNE ANNEE A TOUS !!!!”

YouTubeur Trisha Paytas a dit à JoJo qu’elle était “inspirante” dans la section des commentaires de son message. la maman de JoJo, Jessalyn Siwa, a déclaré qu’elle était “tellement si fière” de sa fille qui travaille dur. Les fans de JoJo ont également félicité JoJo pour ses progrès en matière de forme physique en 2022 et ont noté à quel point le Danser avec les étoiles finaliste regarde aujourd’hui.

Alors que la santé physique de JoJo s’est améliorée en 2022, sa vie amoureuse a été remplie de hauts et de bas. Après qu’elle se soit séparée de sa petite amie Kylie Prew pour une deuxième fois au cours de l’été, JoJo a commencé à sortir avec le créateur de TikTok Avery Cyrus22. Ils ont confirmé leur relation le 12 septembre avec une adorable vidéo TikTok d’eux s’embrassant à Chuck E. Cheese, suivi de leurs débuts sur le tapis rouge à Alanis Morissettec’est Petite pilule déchiquetée comédie musicale le 15 septembre.

Mais la relation de JoJo avec Avery n’a duré que jusqu’en décembre, lorsque les deux stars ont confirmé leur rupture sur les réseaux sociaux. JoJo a ensuite fait allusion à quelqu’un qui profitait de sa célébrité, affirmant qu’elle était “utilisée pour des vues et pour avoir de l’influence”. Les fans soupçonnaient que JoJo parlait en code d’Avery, alors Avery a parlé à E ! Des nouvelles pour dire son côté de la scission.

“De mon point de vue, JoJo et moi sommes partis en bons termes et sommes toujours amis”, a-t-elle déclaré au point de vente. “La relation était très réelle et je n’ai que de l’amour pour JoJo et sa famille”, a-t-elle ajouté. Au moment de cette publication, JoJo n’a pas répondu aux commentaires de son ex-petite amie.

