JoJo Siwa et Candace Cameron Bure ont eu un échange de talk-show avant Diss – Hollywood Life

JoJo Siwa19, et Candace Cameron Bure, 46 ans, semblait avoir un échange aimable dans un talk-show en 2019, malgré leur querelle actuelle. La chanteuse et l’actrice sont apparues sur Le spectacle de Kelly Clarkson vers la période de Noël de cette année-là et se sont assis l’un à côté de l’autre tout en parlant à l’animateur du talk-show. À un moment donné, JoJo, qui a récemment accusé Candace d’être la célébrité la plus “grossière” qu’elle ait jamais rencontrée, a même offert le Full house étoile avec l’un de ses arcs de marque.

Plus à propos Candice Cameron

Dans une vidéo de l’apparition, que l’on peut voir ci-dessus, Candace a commencé par raconter à Kelly comment elle avait décoré sa maison pour Noël et a révélé que c’était “simple et élégant” puisqu’elle était entourée de Noël toute l’année en raison de sa présence dans de nombreux Hallmark. films de vacances. “Peut-être un peu différent de chez vous”, a-t-elle dit à JoJo, faisant référence à la configuration de Noël élaborée de l’ancienne star de Dance Moms, qui comprenait un “arbre Grinch, un flamant rose et une salle arc-en-ciel”.

Candace a continué à plaisanter malgré les différences de décor. “Je dois tourner mon prochain film de Noël chez vous”, a-t-elle déclaré à la star blonde des médias sociaux. JoJo a répondu en sortant l’un de ses célèbres nœuds pour les cheveux et en l’offrant à la “reine de Noël”. Il était blanc et portait des bijoux de différentes couleurs, notamment du rouge, du vert, du bleu et du jaune.

Candace Cameron Bure — Photos

Après que Candace ait remercié JoJo, elle a continué à le mettre à l’arrière de ses cheveux. “Vous n’allez pas le voir, mais…” dit-elle avant de se tourner vers le public pour montrer le nouvel accessoire. “C’est magnifique”, a déclaré JoJo en applaudissant et le public a applaudi.

La vidéo de l’apparition du talk-show a de nouveau fait le tour d’Internet après que JoJo et Candace aient fait les gros titres de la dernière vidéo choquante de JoJo sur TikTok, qui a été publiée le 24 juillet. la célébrité la plus grossière que vous ayez jamais rencontrée ? » était à l’écran juste avant que JoJo ne réponde en montrant rapidement une photo de Candace sur son téléphone à l’appareil photo. Candace n’a pas encore répondu, mais a publié un message crypté sur son histoire Instagram à peu près au même moment où la vidéo est devenue virale. Il comprenait un verset biblique qui disait : « Faites toujours confiance au Seigneur ».