JoJo Siwa embrasse un ami le jour de la Saint-Valentin : photo – Hollywood Life

Crédit d’image : Earl Gibson III/Shutterstock

JoJo Siwa n’a pas laissé passer la Saint-Valentin sans un bisou ! Le Mamans de danse alun, 19 ans, s’est rendue sur son Instagram pour faire savoir aux fans qu’elle n’était pas exactement seule pour les vacances romantiques, même si elle s’est récemment séparée de sa petite amie star de TikTok, Avery Cyrus22. Dans le message, JoJo a verrouillé les lèvres avec son “bestie westie” Ezra, qui avait demandé à la chérie des médias sociaux d’être sa Valentine par SMS.

“Je n’ai pas eu de valentine jusqu’à tard hier soir quand la meilleure westie Ezra a envoyé un texto…” JoJo a commencé dans sa longue légende. “Tout le monde a besoin de quelqu’un dans sa vie avec qui il peut pleurer, rire et être complètement lui-même. Outre ma famille, ez est cette personne pour moi. Ma valentine quotidienne pour le reste de nos vies.

Elle a ajouté: “Ez est le plus favorable à TOUT ce que je fais … sauf mon baiser, il l’a noté 2/10, mais il m’a quand même demandé d’être son valentine. Joyeuse Saint-Valentin de votre à [sic] gays préférés !! 🌈 “Même Paris-Hilton a semblé cosigner la publication Instagram, comme elle l’a commenté avec un visage heureux avec des yeux en forme de cœur.

Alors que la date de la Saint-Valentin de JoJo semblait être plutonique, le geste d’Ezra aurait peut-être été suffisant pour que JoJo oublie sa romance ratée pendant un certain temps au moins. Et ce fut une rupture amère pour démarrer! Avery a applaudi après que JoJo ait apparemment accusé Avery d’être un chasseur d’influence et d’utiliser JoJo pour obtenir plus de clics sur les réseaux sociaux. “De mon point de vue, JoJo et moi sommes partis en bons termes et sommes toujours amis”, a-t-elle déclaré. E ! Nouvelles. “La relation était très réelle et je n’ai que de l’amour pour JoJo et sa famille.”

Avery et JoJo ont confirmé leur romance pour la première fois le 12 septembre avec une adorable vidéo TikTok d’eux s’embrassant à Chuck E. Cheese. “Happiest girl”, le chanteur de “Boomerang” a légendé le message. Les deux ont alors commencé une romance très publique pleine de voyages à Disney World et dans les Caraïbes. Le couple a ensuite fait ses débuts sur le tapis rouge à Alanis Morissettec’est Petite pilule déchiquetée comédie musicale le 15 septembre.

