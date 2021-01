La personnalité de la télé-réalité a également pris un moment pour reconnaître que son expérience de sortie pourrait ne pas ressembler à celle de tout le monde.

«En ce moment, ce qui compte, c’est que vous sachiez que peu importe qui vous aimez, que ça va et que c’est génial et que le monde est là pour vous», a-t-elle expliqué. « Je sais que la situation de chacun est différente et il pourrait être plus difficile pour certaines personnes et plus facile pour certaines personnes de sortir ou [to] être eux-mêmes, mais je pense que le fait de sortir a cette stigmatisation – que c’est vraiment, vraiment, vraiment effrayant, mais ce n’est plus.

«Il y a tellement de gens qui acceptent et aiment que ça va», at-elle poursuivi. « Bien sûr, les gens vont dire que ce n’est pas normal, mais rien n’est normal. Littéralement, personne n’est normal et c’est normal de ne pas être normal, c’est OK d’être un peu différent … Et je pense beaucoup des gens ont peur d’être différents, et c’est quelque chose dont nous ne devrions jamais, jamais avoir peur. C’est quelque chose dont nous devrions être fiers … Je suis le plus heureux que j’aie jamais été, c’est ce qui compte. «

Lorsqu’on lui a demandé depuis combien de temps elle faisait partie de la communauté LGBTQ +, Jojo a répondu qu’elle «ne savait pas».

Comme elle l’a dit, « je pense que toute ma vie … j’aimais les gens mais je n’étais jamais tombée amoureuse auparavant. Mais j’ai toujours cru que ma personne allait être ma personne. Si cette personne était un garçon, alors super. Si cette personne était une fille, tant mieux. «