JoJo Siwa dit que sa scène de baiser dans le film ‘Bounce’ devrait être retirée

La superstar en ligne JoJo Siwa dit qu’elle n’est « pas à propos » d’une scène de baiser dans son prochain film – et elle veut qu’elle soit supprimée.

La sensation YouTube de 18 ans devrait jouer dans « Bounce », l’adaptation cinématographique du livre de Megan Shull sur une fille qui souhaite échanger des familles pendant les vacances. Siwa joue le personnage principal dont le vœu est exaucé alors qu’elle essaie encore et encore différentes familles la veille de Noël.

Il y a une scène dans le film où Siwa embrasse un gars, mais la chanteuse adolescente, qui est devenue membre de la communauté LGBTQ en janvier, dit qu’elle ne veut pas que cette scène soit incluse.

« Je suis follement amoureuse et je ne veux pas embrasser un autre humain, surtout parce que c’est un homme », a-t-elle déclaré à Entertainment Weekly dans sa couverture numérique Pride publiée mardi.

Siwa a officialisé sa relation avec sa petite amie Kylie Prew sur Instagram avec une photo d’elles se tenant la main en février. La chanteuse a déclaré à Entertainment Weekly que bien que sa petite amie soit d’accord avec la scène, Siwa pense que la scène pourrait être un problème avec ses fans car ce serait « bizarre » pour eux de la séparer en tant qu’actrice de qui elle est en réalité.

« Je ne suis pas à ce sujet. J’essaie de le faire tirer si mal. Cela arrivera. Il sera tiré », a-t-elle ajouté.

USA TODAY a contacté Paramount Pictures qui détient les droits du film à venir et les représentants de Siwa pour commentaires.

« Bounce », qui est produit par la société de production Westbrook de Will Smith, n’a pas encore de date de sortie.

Dans une interview avec People en janvier, Siwa a admis qu’elle « n’a jamais voulu que (mon coming out) soit un gros problème », en particulier pour sa base de fans particulièrement jeune.

« Je connais depuis que je suis petite », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle avait « beaucoup de choses qui auraient pu disparaître à cause de ma vie amoureuse ». Siwa a déclaré qu’elle avait été critiquée et négative par certains de ses partisans lorsqu’elle est apparue pour la première fois en tant que membre de la communauté LGBTQ.

« Je pensais que tous les commentaires allaient être gentils et encourageants, et ils ne l’étaient pas », a-t-elle déclaré. « Beaucoup d’entre eux étaient: » Je n’achèterai plus jamais votre marchandise. Ma fille ne vous regarde plus jamais. » Je n’ai pas pu dormir pendant trois jours. »

Cependant, elle a un message pour ses abonnés qui peuvent ne pas approuver sa sexualité : « Je ne veux pas que les gens regardent mes vidéos ou achètent mes produits s’ils ne vont pas soutenir non seulement moi, mais la communauté LGBTQ. »

Contribution : David Oliver, Jenna Ryu