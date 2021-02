La star de l’adolescence virale qui compte des millions de followers – près de 32 millions sur Tik Tok seul – est apparue mercredi dans « The Tonight Show Starring Jimmy Fallon » où elle a parlé de devenir publique en tant que membre de la communauté LGBTQ +.

Siwa a déclaré qu’elle avait réalisé que faire un Tik Tok avec des membres de la Pride House pourrait la faire sortir et a ajouté que ses amis et sa famille étaient conscients de sa sexualité.

« Ce n’est pas quelque chose dont j’ai honte », a déclaré le jeune homme de 17 ans. « Je n’ai tout simplement pas encore montré Internet. ‘ »

Siwa a dit qu’elle avait parlé à sa petite amie, qu’elle n’a pas identifiée, de tout l’amour qui émanait de ses partisans après la vidéo de Pride House et celle qu’elle a faite à l’hymne LGBTQ + de Lady Gaga « Born This Way ».