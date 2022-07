Jojo Siwa dit que Candance Cameron Bure a omis des détails dans la vidéo Instagram

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La saga continue de se dérouler après que Jojo Siwa a décrit Candance Cameron Bure dans une vidéo virale TikTok comme la “célébrité la plus grossière” qu’elle ait jamais rencontrée.

Mardi, Bure, 46 ans, a partagé un vidéo sur Instagram purifier l’air avec Siwa, mais il semble que l’ancien “Dance Moms” ne soit pas d’accord avec tout ce que Bure avait à dire.

“Nous avons parlé au téléphone. Elle a partagé cela dans son [Instagram video]”, A déclaré Siwa à Page Six. “Elle n’a pas partagé tous les détails de la réunion. Mais c’était l’un de ces souvenirs avec lesquels ma petite fille de 11 ans était coincée.”

Bure a partagé que Siwa et elle se sont rencontrées pour la première fois à la première de “Fuller House” quand Siwa avait 11 ans, et l’actrice ne s’est pas arrêtée sur le tapis rouge et a posé pour une photo avec Siwa.

“C’est à l’after-party qu’elle n’a pas voulu prendre de photo avec moi, et j’étais d’accord avec ça”, a déclaré Siwa au point de vente. “Mais ensuite je me suis retourné, et quand j’ai regardé en arrière, elle prenait des photos avec d’autres enfants. Et c’est ce qui m’a vraiment bouleversé.”

Mardi, Bure a déclaré qu’il n’y avait “pas de drame” entre eux deux et qu’ils avaient eu une “excellente conversation”.

“Il n’y a pas de drame. C’est le thé”, a déclaré Bure.

Bure et Siwa ont peut-être mis fin au drame, mais la fille de la star de “Fuller House” est intervenue.

La fille de 23 ans de Bure, Natasha, a posté une note à Siwa sur son histoire Instagram jeudi.

“En toute déférence, quelqu’un qui dit “non” à prendre une photo avec vous n’est pas une “expérience difficile”. Cette génération est si sensible et n’a pas de colonne vertébrale”, a écrit Natasha, selon US Weekly.

“Il y a des problèmes plus importants dans ce monde que celui-ci”, aurait-elle ajouté. “Grandir.”

Depuis la première de “Fuller House”, Bure et Siwa sont apparus ensemble dans “The Kelly Clarkson Show” en 2019.