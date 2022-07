JoJo Siwa dans les premières photos depuis le drame de Candace Cameron Bure Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : Chris Pizzello/Invision/AP/Shutterstock

Un petit drame hollywoodien semble faire JoJo Siwa très bien comme elle est apparue sur le tapis rouge pour le High School Musical : La comédie musicale : La série première le mercredi 27 juillet à la fois féroce et fraîche. Après une récente bagarre avec Candace Cameron Bure plus d’appeler le Full house actrice “grossière” (plus de détails ci-dessous), la chanteuse “Boomerang” était tout sourire lors de l’événement du spectacle Disney dans son style scandaleux signature avec des leggings arc-en-ciel étincelants et une veste à franges métalliques.

Plus à propos Candice Cameron

Au cas où vous auriez manqué le dernier développement de la non-feud JoJo / Candace, le Mamans de danse alun, 19 ans, a détaillé ce qui s’est passé exactement pour faire de Candace la “célébrité la plus grossière” qu’elle ait jamais rencontrée dans une vidéo virale TikTok du 24 juillet. “Vous savez, j’ai eu une expérience difficile quand j’étais petit. J’avais 11 ans, et j’étais une grande, grande fan, et je voulais prendre une photo avec elle, et ce n’était pas le bon moment pour elle”, a-t-elle expliqué à Page 6 le 27 juillet, faisant référence à une première sur le tapis rouge de Maison plus complète.

“Je dirai que parce que j’ai eu une mauvaise expérience, cela ne veut pas dire qu’elle est une horrible humaine”, a-t-elle ajouté. “Je pense que c’était juste un moment gênant pour elle, et la petite moi de 11 ans était tellement excitée et tellement excitée, mais cela ne veut pas dire qu’elle est la pire humaine de tous les temps.”

Le casting de “High School Musical” d’hier et d’aujourd’hui – Photos des transformations des stars

Pour sa part, Candace a immédiatement décroché le téléphone lorsqu’elle a vu la vidéo TikTok pour en parler avec JoJo. Dans une publication sur Instagram, Candace a déclaré que la conversation téléphonique l’avait informée du refus d’une photo avec un JoJo de 11 ans au Maison plus complète première. Pour ajouter du sel à la plaie, JoJo a déclaré que Candace avait ensuite pris des photos avec d’autres personnes. Mais l’appel était un appel de guérison. “Elle dit:” Je comprends maintenant en tant qu’adulte quand tu es sur le tapis rouge et que tout se passe et que tu es tiré dans des directions différentes, mais à ce moment-là, j’avais 11 ans “, se souvient Candace. “Et je vais, ‘J’ai brisé ton cœur de 11 ans.’ …Pouah. Je me sens minable. JoJo, je suis vraiment désolé.

“Tout va bien, tout va bien sur le front de JoJo”, a-t-elle ajouté. “Et je pense que la leçon que nous pouvons apprendre est de garder à l’esprit que peu importe le nombre d’abonnés que vous avez, vous savez, même une vidéo tendance TikTok de 10 secondes peut faire des dégâts parce que nos mots comptent et nos actions comptent.”