JoJo Siwa critique le troll en ligne et boit dans une bouteille de vodka lors de son tournage de LA Pride in the Park

JoJo Siwa n’est peut-être pas le créateur de « pop gay», mais le chanteur a certainement fait sensation lors de son concert au concert Pride in Park de Los Angeles, samedi 8 juin.

Sur des photos et des extraits de sa performance capturés par des fans, l’ancienne Mamans de danse la star est apparue sur scène et a joué avec un bouteille de vodka dans sa main pendant le set, prenant occasionnellement des gorgées tout au long du spectacle, bien qu’il ne soit pas clair si la bouteille contenait ou non de la vodka. (Panneau d’affichage a contacté son équipe pour commentaires.)

Plus de Billboard

À un moment donné pendant son set, Siwa dit à la foule à propos d’un commentaire récent qu’elle a reçu d’un troll en ligne. « Il y avait une vidéo de moi en train de jouer, et un gars… J’ai traqué sa page, il était définitivement hétéro », a déclaré la chanteuse à sa foule enthousiaste. « Ce type a commenté, et c’était un nouveau commentaire pour moi ; ce n’était pas à propos du danse ce que je fais, ce n’était pas à propos de la racine de mes cheveux, ce n’était pas que je sois un [5-foot-9] un bambin géant. Il disait : « Cet homme doit être arrêté. »

Alors que la foule commençait à huer le commentaire, Siwa a expliqué comment elle aurait aimé répondre au commentaire. «C’est ce que j’ai ressenti, jusqu’à ce que je réalise deux choses», a-t-elle déclaré. « Non. 1, ma bite est plus grosse que la sienne, et n° 2, j’ai baisé plus de filles que lui.

Siwa a attiré une attention virale significative plus tôt cette année lorsqu’elle a sorti sa chanson « Karma », et a déclaré Actualités des panneaux d’affichage dans une interview, elle « voulait lancer un nouveau genre de musique… appelé « pop gay ». Beaucoup ont rapidement critiqué l’affirmation de Siwa selon laquelle elle avait « créé » le genre, ce qui a amené la chanteuse à clarifier sa déclaration dans un communiqué. vidéo partagé par TMZ. « Je veux juste qu’il soit plus clair que la pop gay est un genre », a-t-elle déclaré. « Je ne suis pas l’inventeur de la pop gay, bien sûr. Mais je veux contribuer à le rendre plus grand qu’il ne l’est déjà. Je veux y attirer davantage l’attention.

Regardez Siwa expliquer son interaction avec un troll ci-dessous :

Le meilleur du panneau d’affichage