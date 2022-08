JoJo Siwa clarifie les commentaires après avoir été accusée d’avoir dit que “lesbienne” est un terme “sale”: “Ce n’est pas une insulte”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

JoJo Siwa a répondu à ses millions d’abonnés sur TikTok suite à un contrecoup en ligne après avoir été accusée d’avoir dit que “lesbienne” était un “gros mot” lors d’une interview la semaine dernière.

“Je n’ai jamais dit que lesbienne était un gros mot et je ne dirais jamais que c’est un gros mot parce que ce n’est pas le cas”, a déclaré Siwa en réponse à un commentaire de fan appelant l’ancienne star de “Dance Moms”.

“Ce n’est pas un gros mot, ce n’est pas une insulte, et ce n’est surtout pas un mot que j’ai honte de dire ou honte d’identifier comme par quelque moyen que ce soit.”

Siwa a expliqué qu’elle n’aimait pas “le son” du mot alors qu’elle était assise dans sa chambre portant un sweat à capuche teint tout en lisant et en répondant aux commentaires sur l’application de partage de vidéos.

“Je ne déteste pas le mot lesbienne. … Chaque fois que quelqu’un me parle de ma sexualité, je dis juste que je suis gay”, a-t-elle précisé. “Ce n’est pas le mot qui coule de la langue pour moi, si cela a du sens.”

Siwa est sorti l’année dernière et entretient depuis une relation intermittente avec sa petite amie Kylie Crew.

Lors d’une interview avec Unapologetically publiée la semaine dernière, la star de YouTube âgée de 19 ans a évoqué son statut “d’icône gay”.

“Il ne s’agit pas d’être à l’aise d’être le visage de la jeune population LGBTQ, jeune, jeune”, a-t-elle déclaré. “Il s’agit d’être honoré avec ça. C’est quelque chose qui m’a nommé, pas moi-même, juste le monde qui m’appelle une icône gay, m’appelle l’icône de cette génération. C’est un honneur que je ne prends pas à la légère.”

Lorsque le sujet d’être traité de “lesbienne” a été abordé, Siwa a déclaré: “Je n’aime pas le mot lui-même. C’est juste comme beaucoup. Mais je veux dire, en fin de compte, c’est ce que je suis. .. . C’est comme le mot humide. C’est juste comme… pouah !”

Siwa a récemment été impliqué dans un autre affrontement en ligne, cette fois avec la star de “Full House” Candace Cameron Bure après que Siwa ait déclaré que Bure était une célébrité “grossière” suite à une rencontre d’il y a des années.

“C’est à l’after-party qu’elle n’a pas voulu prendre de photo avec moi, et j’étais d’accord avec ça”, a déclaré Siwa à Page Six. “Mais ensuite je me suis retourné, et quand j’ai regardé en arrière, elle prenait des photos avec d’autres enfants. Et c’est ce qui m’a vraiment bouleversé.”

Mardi, Bure a déclaré qu’il n’y avait “pas de drame” et qu’ils avaient eu une “grande conversation” pour rafistoler leur relation.

“A cette époque, tu avais 11 ans et j’ai brisé ton cœur de 11 ans”, a déclaré l’actrice de “Fuller House” dans une vidéo partagée sur Instagram. “Surtout en tant que maman, ça me brise le cœur que je t’aie fait ressentir ça.”

Elle a ajouté à quel point il est important d’être « conscient » de ce qui est partagé sur TikTok et a déclaré : « Les mots comptent et nos actions comptent. Nous influençons tous les gens autour de nous.