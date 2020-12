Jojo Siwa se prépare pour un Danse les mamans castmate.

La semaine dernière, Christi Lukasiak a répondu à une question pour savoir si elle parle toujours au chorégraphe Gianna Martello, un coach sur Danse les mamans de 2011 à 2019. Mieux connue comme maman de 19 ans Chloé Lukasiak, Christi répondit sèchement, « Non, Gianna n’est pas gentille. »

Jojo est intervenu pour défendre Gianna. Sur TIC Tac cette semaine, le Chanteur masqué La star est sortie avec des armes flamboyantes, qualifiant la déclaration de Christi de « la chose la plus dégoûtante et la plus ignorante » qu’elle n’ait jamais entendu dire.

« Tout d’abord, Gia est l’une des personnes les plus gentilles du monde », a déclaré Jojo à ses 30 millions de followers. «Et deuxièmement, elle travaille si dur chaque semaine pour tant de gens, y compris Chloé.

L’influenceuse de 17 ans a poursuivi: « Elle avait l’un des emplois les plus stressants de la série. Elle était chargée de chorégraphier chaque numéro. Maintenant, oui, bien sûr, tout le monde a ses moments et tout le monde n’est pas gentil 24 / 7, y compris vous Christi. «