JoJo Siwa célèbre sa première Saint-Valentin avec sa petite amie Kylie

JoJo Siwa a trouvé sa «personne parfaite» avec qui passer la Saint-Valentin.

Le chanteur et passionné de bonbons de 17 ans a pris Instagram le 14 février pour jaillir de sa nouvelle petite amie Kylie. Elle a partagé une photo de sa petite amie en train de la ferrer, ainsi qu’une vidéo des deux dans un restaurant portant des pulls molletonnés rouges assortis.

JoJo a écrit dans la légende: « C’est ma première Saint Valentin dayyyy !! Personne au monde ne me rend aussi heureux que cette fille. Je suis tellement reconnaissant d’être tombé amoureux de la personne la plus parfaite qui me fasse sourire 24 / 7. Je t’aime plus merci que tu le sauras jamais! «

Les fans ont adoré la douce démonstration d’affection. Un utilisateur a commenté: « Vous êtes le couple le plus mignon que je ne peux pas vraiment. » Un autre a ajouté, « Happy Valentine’s to u cuties! »

Le Danse les mamans alun est devenu membre de la communauté LGBTQ + en janvier sur les réseaux sociaux. Dans un article du 22 janvier, elle a secoué une chemise qui disait «Meilleur cousin gay de tous les temps», un cadeau d’un membre de sa famille, qui suggérait qu’elle était prête à partager quelque chose de nouveau sur elle-même avec les fans.