JoJo Siwa boit une bouteille de vodka à LA Pride et applaudit Troll

La série de concerts comprenait également la tête d’affiche Ricky Martin ainsi que Muna et les stars de « We’re Here ».

JoJo Siwa a présenté un spectacle assez coloré à LA Pride in the Park samedi soir au parc historique d’État de Los Angeles.

Non seulement l’ancienne star de « Dance Moms » a terminé sa performance en buvant dans une bouteille de vodka (on ne sait pas si elle contenait du vrai alcool ou si c’était juste de l’eau), mais elle a également largué de nombreuses bombes F.

« J’ai joué devant des enfants de six ans plus fort que vous », a-t-elle déclamé devant la foule avant de désigner un enfant tenu sur les épaules de quelqu’un près du devant de la scène. « En fait, il y a un enfant de six ans juste là – pourquoi es-tu ici, bordel ? Je l’aime. Je suis tellement là pour ça. Tu es génial, mec. Ce que je veux dire, c’est que ne laissez pas cette superstar être plus bruyante que vous. Laisse-moi t’entendre faire du putain de bruit.

Elle a poursuivi en disant à quel point elle aimait se produire devant un public en direct. « Vous n’êtes pas les connards en ligne », a-t-elle déclaré. « Je ne vais pas mentir, je dois en traiter beaucoup en ligne. Je me suis réveillé ce matin et, comme tout le monde, j’ai ouvert mon téléphone et la première chose qui est apparue a été une photo de moi en train de jouer quand j’étais à Londres il y a quelques jours.

« Un gars – j’ai traqué sa page, il était définitivement hétéro… Ce type a commenté, et c’était un nouveau commentaire pour moi », a poursuivi Siwa. « Il ne s’agissait pas d’une danse que je fais. Il ne s’agissait pas de la racine de mes cheveux, ni du fait que je sois un bambin géant de 1,50 mètre. Il disait : « Cet homme doit être arrêté. »

Siwa insiste sur le fait qu’elle n’a pas laissé cette remarque l’atteindre parce qu’elle a réalisé deux choses. « Numéro un, ma bite était plus grosse que la sienne et numéro deux, j’ai baisé plus de filles que lui », a-t-elle craqué.

Le set de la tête d’affiche Ricky Martin était une performance énergique de ses plus grands succès qui comprenait des changements de tenue et de nombreuses secousses de bon-bon de sa part et de ses danseuses sexy.

« C’est merveilleux », a déclaré Martin. « Cela va être une soirée spéciale. Je pouvais le sentir… C’est toute une communauté de tous horizons réunis, unissant leurs forces, représentant et faisant savoir au monde à quel point il est beau d’aimer comme nous aimons et c’est ainsi que nous devons le faire. Nous devons toujours être ensemble et nous battre les uns pour les autres. Nous sommes des guerriers. Nous sommes des combattants. Je sais que nous le sommes.

La programmation de LA Pride in the Park comprenait également les hôtes de « We’re Here » Jaida Essence Hall, Sasha Velour, Priyanka et Latrice Royale, ainsi que Muna, Isaac Dunbar, ADIV, Ryan Satyr, Lady Londyn, Hason, RaiNao, Tokischa, Lykke. Li et DJ Alex Chapman. Franke Grande et la star de « Hacks » Mark Indelicato sont également apparus sur scène.