JoJo Siwa appelle Justin Bieber pour s’être déjà moqué de sa première voiture dans la tendance virale TikTok

JoJo Siwa est redevenue virale sur TikTok, cette fois pour avoir appelé Justin Bieber pour s’être moqué de sa première voiture en 2018.

Siwa a publié une vidéo sur TikTok qui a commencé à utiliser l’effet d’écran vert pour la montrer debout devant une photo de 2018 lorsqu’elle a publié sa première voiture sur Instagram. Le texte au-dessus de la vidéo dit : “POV, tu es Justin Bieber quand j’ai eu ma première voiture…”

L’audio diffusé sur la vidéo provient de “Vampire Diaries” et présente le personnage de Caroline Forbes disant : “Brûlez-le. Ai-je dit : “Tenez-vous là et ayez l’air stupide ?” Non, j’ai dit : “Brûle-le.”” Dans sa légende, Siwa a ajouté : “Cet audio a été fait pour moi.”

Siwa faisait référence à son interaction de décembre 2018 avec Bieber dans laquelle il a commenté la photo de sa nouvelle voiture, qui présentait une grande photo de son visage. Il lui a demandé de “le brûler”. La pop star n’avait que 15 ans à l’époque, alors sa mère, Jessalynn Siwa, s’est impliquée et a dit à Bieber de brûler ses propres affaires.

Les deux ont réussi à arranger les choses lorsque, quelques jours plus tard, Bieber a présenté des excuses à la star de Nickelodeon, lui disant que ses problèmes étaient avec la voiture parce qu’il n’aimait pas les couleurs et qu’il n’avait rien contre elle. Il a dit qu’il espérait qu’elle “ne pensait pas que c’était malveillant ou méchant”.

C’est la deuxième fois cet été que Siwa devient virale sur TikTok pour avoir publié quelque chose sur une autre célébrité.

En juillet, Siwa faisait une tendance TikTok. Lorsqu’on lui a demandé dans la vidéo qui était la célébrité la plus grossière qu’elle ait jamais rencontrée, elle a rapidement montré une photo de la star de “Full House” Candace Cameron Bure vers la caméra sans explication.

Elle a eu une réaction choquée, y compris de Bure. Bure était confuse, se demandant ce qu’elle avait fait pour laisser une impression aussi négative sur Siwa. D’après ce qu’elle pouvait se rappeler, ils n’avaient eu que des interactions positives entre eux, y compris une apparition dans “The Kelly Clarkson Show”.

Bure s’est ensuite rendue sur Instagram pour partager à quel point elle était choquée, expliquant qu’elle avait parlé avec Siwa et obtenu l’histoire complète. Selon Bure, Siwa a déclaré que lorsqu’elle avait rencontré Bure lors de la première de “Fuller House” à l’âge de 11 ans, Bure l’avait repoussée et avait refusé de prendre une photo avec elle, lui disant “pas maintenant”.

Siwa a dit plus tard à Page Six que son expérience avec Bure ne devrait pas influencer la façon dont les autres voient Bure et ne signifie pas nécessairement que Bure est une mauvaise personne.

“Je dirai que parce que j’ai eu une mauvaise expérience, cela ne veut pas dire qu’elle est une horrible humaine”, a-t-elle déclaré au point de vente. “Je pense que c’était juste un moment gênant pour elle, et moi, la petite de 11 ans, j’étais tellement excitée et tellement excitée, mais cela ne veut pas dire qu’elle est la pire humaine de tous les temps.”