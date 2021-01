JoJo Siwa aborde le jeu de société controversé Nickelodeon « JoJo’s Juice », qui présente sa ressemblance aux côtés de ce qu’elle a appelé« contenu grossier » et « contenu inapproprié ».

La star d’Internet, « Dance Moms », âgée de 17 ans, devenue adolescente, s’est rendue sur Instagram lundi pour préciser qu’elle « n’avait aucune idée des types de questions ».

« Au cours du week-end, mes fans et mes followers sur TikTok ont ​​porté à mon attention le fait que mon nom et mon image ont été utilisés pour promouvoir ce jeu de société au contenu vraiment inapproprié », a déclaré Siwa. « Maintenant, lorsque les entreprises créent ces jeux, elles ne gèrent pas tous les aspects de ma part, donc je n’avais aucune idée des types de questions qui étaient sur ces cartes à jouer. »

JoJo Siwa: Tout ce que vous devez savoir sur l’alun de Dance Moms devenu star de l’Internet

« JoJo’s Juice », qui est recommandé pour les enfants de six ans ou plus, est un jeu-questionnaire qui propose des cartes de quatre catégories: Action ou Vérité, 2 vérités et un mensonge, qui sait mieux JoJo? et Jamais JoJo!

Cependant, le jeu pour enfants a été critiqué pour son contenu mature et sexualisé, y compris des questions telles que « Avez-vous déjà rencontré quelqu’un nu ou quelqu’un vous a-t-il marché? » et « Avez-vous déjà été arrêté? »

« Ce jeu est horrible. Tellement inapproprié », a écrit Mattie Zano dans une critique d’Amazon une étoile. « Poser des questions telles que » Avez-vous déjà été dehors sans sous-vêtements. » C’est malade. «

Dans une autre critique Amazon critique, Claranisha Welch a ajouté: « Le fait qu’il soit dit 6 et plus est (écœurant) pour les personnes qui ont approuvé ce jeu, avez-vous lu les questions. »

Siwa a déclaré qu’elle était « vraiment, vraiment, vraiment bouleversée par la gravité de ces questions », ajoutant qu’elle avait immédiatement contacté Nickelodeon, qui a fabriqué le jeu avec Spin Master Games.

« Je l’ai porté à l’attention de Nickelodeon immédiatement », a déclaré Siwa. « Et depuis, ils ont travaillé pour que ce jeu cesse d’être fabriqué et soit également retiré de toutes les étagères partout où il est vendu. »

L’adolescente a doublé sur le fait qu’elle « n’aurait jamais jamais approuvé ou accepté d’être associée à ce jeu si j’avais vu ces cartes avant qu’ils ne commencent à le vendre. »

Siwa a signé un contrat de talent avec Nickelodeon en 2017, qui a conduit à la série animée de 2018 sur elle et son chien, « The JoJo and BowBow Show Show ». Elle a également travaillé avec Nick Cannon sur « Lip Sync Battle Shorties » et est connue pour ses singles « Boomerang » et « Kid in a Candy Store ».

Nickelodeon et Spin Master Games, le fabricant de «JoJo’s Juice», ont confirmé que le jeu de société «n’est plus fabriqué». Le jeu est actuellement répertorié comme indisponible sur Amazon et Walmart.

« Nous respectons et apprécions la relation que JoJo Siwa entretient avec ses fans et prenons très au sérieux les préoccupations soulevées concernant le jeu ‘JoJo’s Juice' », ont déclaré les sociétés dans un communiqué conjoint à Insider et E Online. « Ce jeu n’est plus fabriqué et nous avons demandé aux détaillants de retirer tout produit restant de leurs étagères. »

USA TODAY a contacté Nickelodeon et Spin Master Games pour obtenir leurs commentaires.

JoJo Siwa a révélé:T-Rex s’éteint sur « The Masked Singer », se révèle être une jeune star de YouTube