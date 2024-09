JoJo révèle un trouble alimentaire, une addiction à l’amour et au sexe

Les nouveaux mémoires de JoJo détaillent la carrière de la chanteuse « Addiction totale » à l’amour et au sexeainsi que son expérience avec un trouble d’hyperphagie.

La chanteuse de 33 ans de « Leave (Get Out) », de son vrai nom Joanna Noëlle Levesque, révèle dans « Au-delà de l’influence » les côtés les plus sombres de ses relations avec les gens, la nourriture et elle-même.

« J’étais complètement accro à l’amour, à la validation, au sexe et à la stimulation », écrit JoJo à propos de son séjour en 2016, selon Us Weekly.

Cela l’a finalement amenée à tromper son petit ami de l’époque, l’ancien joueur de football professionnel Freddy Adu, avec l’un de ses amis.

« J’ai nourri mon addiction et j’ai attendu le bon moment avant de dire à mon homme que j’étais la pire personne au monde », écrit-elle dans ses mémoires, publiés mardi. « Le bouton de sabotage s’est enclenché… Qu’étais-je sinon une adepte de l’auto-trahison et de l’excès ? D’une manière ou d’une autre, je me suis convaincue que cela n’avait pas d’importance. »

Le besoin de validation de JoJo s’étendait à sa carrière, pour laquelle elle « a été si près de faire presque n’importe quoi », même si cela signifiait avoir une relation de relations publiques alors qu’elle était dans une vraie romance – « tant que personne n’était blessé ».

« C’est dégoûtant », a-t-elle déclaré plus tard. « Mais à quoi pensais-je ? »

JoJo parle également de son trouble alimentaire, notant que même si elle « souhaitait parfois [she] avait la volonté et la discipline d’être anorexique », elle s’est finalement tournée vers crises de boulimie.

« Les crises de boulimie étaient contre-productives pour toute la structure de ma vie, et pourtant, à la fin de la soirée, je me sens comme un gouffre sans fond et j’ai envie d’engloutir tout ce qui me passe sous la main comme Ms. Pac-Man, essayant désespérément de combler le vide que je ressentais de ne pas être assez bien. »

JoJo a annoncé le livre en juinaffirmant qu’il était dédié à « tous ceux qui se sont déjà sentis désillusionnés, déconnectés, mais au fond d’eux-mêmes DÉTERMINÉS à se trouver eux-mêmes et à trouver une nouvelle façon d’être ».