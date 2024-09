JoJo révèle ce qui s’est passé à la fête de la Saint-Valentin de Taylor Swift et explique comment elle a été invitée | JoJo, Longform, Selena Gomez, Taylor Swift | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

JoJo s’ouvre sur le fait d’avoir été invité à l’un des Taylor Swiftles fêtes à la maison et elle parle de ce qui s’est passé pendant l’événement intime.

La chanteuse de 33 ans de « Leave (Get Out) » a parlé de son expérience dans son nouveau livre Au-delà de l’influence : Mémoiresqui sortira le 17 septembre.

Un extrait du livre a été publié par Personnes et il comprenait JoJo racontant la fête à Taylorla maison de Kate, comment elle a été invitée et pourquoi elle pensait que tout le monde se « sentait mal » pour elle lors de l’événement.

Vous vous souviendrez peut-être que JoJo a connu des problèmes juridiques dans sa carrière musicale et elle a déjà parlé de sa conversation avec Taylor.Maintenant, nous en savons encore plus sur ce qui s’est passé quand ils traînaient ensemble !

Continuez à lire pour en savoir plus…

JoJo révélé dans le livre que son amie France Raisa lui a présenté Selena Gomez il y a de nombreuses années.

«Sel Elle est venue à quelques-unes de mes séances en studio et je suis passée chez elle pour passer du temps avec elle ou écrire ensemble. C’était vraiment une bouffée d’air frais d’être avec quelqu’un qui avait commencé dans cette industrie à un si jeune âge, tout comme moi, et qui était toujours aussi terre à terre et ouvert », JoJo dit.

Séléna c’était celui qui a apporté JoJo à TaylorLa maison de.

« Pour la Saint-Valentin, Séléna m’a invité à Taylor Swiftla maison de pour que nous puissions tous faire la fête. Taylor « Nous avions mis en place cette section d’arts et d’artisanat où nous prenions des photos de nous-mêmes et les mettions sur ce joli questionnaire où nous décrivions nos meilleures qualités (et nos pires), les choses que nous recherchions chez un homme et les raisons pour lesquelles nous étions actuellement célibataires », JoJo écrit-elle dans son livre. « Je me suis faufilée dehors jusqu’au camion In-N-Out sur sa pelouse pour prendre un hamburger, des frites et un Coca Light, mais je suis aussi allée là-bas pour envoyer un texto au gars qui m’obsédait à l’époque. Tout ce scénario de « soirée entre filles » Taylor« Pour les célibataires, récupérer le jour le plus triste de l’année était la meilleure distraction possible face à l’indisponibilité totale de ce f—boy. »

Elle a ajouté : « J’ai vraiment apprécié ces filles, et même si deux d’entre elles étaient parmi les femmes les plus célèbres du monde, nous avions en commun l’expérience d’avoir commencé très jeunes, et j’étais heureuse d’être admise dans le groupe, de faire partie d’un groupe. Nous veillions tard, portions des survêtements et ne nous maquillions pas, riions jusqu’aux larmes et mangions de copieuses quantités de frites. C’était génial. »

JoJo a parlé de ses conversations avec Taylory compris des détails sur ses problèmes juridiques à l’époque.

«Taylor était si gentille et élogieuse, et elle semblait excitée que Séléna m’avait emmené avec elle. Elle a mentionné des chansons de moi qu’elle adorait et n’arrêtait pas de dire à quel point le procès était foutu, le fait que je ne pouvais pas sortir de musique, JoJo « Je ne me souviens pas si elle savait déjà ce qui se passait sur les réseaux sociaux ou si je lui avais parlé de la situation, mais elle me faisait savoir, sans équivoque, qu’elle était de mon côté et qu’elle croyait en moi », a-t-elle écrit dans le livre.

Elle a ajouté : « J’ai apprécié Taylor« J’ai bien aimé ces mots gentils, mais je pensais voir dans les yeux de tous les autres présents à la fête qu’ils se sentaient mal pour moi. Peut-être pensaient-ils que je ne sortirais jamais de ces limbes. Ou que même si j’y parvenais, il était trop tard pour moi. Peut-être voyaient-ils que je n’avais pas l’argent ou les parents qui auraient pu m’aider à me sortir du pétrin dans lequel je pourrais me retrouver. Peut-être voyaient-ils l’imposteur dans mes yeux. Mais peut-être que tout cela n’était que ma propre projection. »

JoJo s’est fiancé à un Le Labyrinthe l’acteur est de retour en 2021, mais il ne semble plus qu’ils soient ensemble.

Lire l’extrait complet sur People.com.