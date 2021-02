JoJo Fletcher met les choses au clair sur sa relation avec Jordan Rodgers.

L’ancien de Bachelor Nation a rencontré Rodgers – un ancien joueur de la NFL et commentateur sportif qui est le frère du quart-arrière des Packers de Green Bay – et Shailene Woodleyle nouveau fiancé de Aaron Rodgers –sur la saison 12 de La bachelorette en 2016. Bien que Rodgers ait posé la question à la fin de l’émission, trois ans plus tard, les deux ont annoncé qu’ils avaient obtenu ré-engagé.

« J’adore @joelle_fletcher de tout mon cœur !! » Rodgers a sous-titré une photo Instagram d’août 2019 de Fletcher montrant sa nouvelle bague en diamant. « J’ai toujours voulu proposer à nouveau, sans caméras, sans producteurs, sans drames … juste nous. Notre premier engagement était si réel et signifiait tellement pour nous deux, mais alors que nous commençons à planifier notre mariage pour le prochain année, je voulais tout recommencer, NOTRE FAÇON! «

Dans une nouvelle interview avec Nous hebdomadaire, cependant, l’ancienne Bachelorette a admis qu’elle et Rodgers n’étaient pas toujours sûrs de vouloir rester engagés en premier lieu.

« Je pense que c’était l’une des raisons pour lesquelles nous sommes restés ensemble au début. Il y avait tellement de raisons pour lesquelles nous pensions que nous ne devrions pas être ensemble », a-t-elle expliqué au média. « Je pense que, inconsciemment pour moi, et pour lui, il y avait cette pression, non seulement de la part des gens qui regardent l’émission mais, comme, de notre famille et de nos amis. »