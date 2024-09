JoJo détaille ses problèmes d’addiction et sa relation avec ses parents (Exclusif)

Mémoires de Joanna « JoJo » Levesque, Au-delà de l’influenceest maintenant disponible

Dans le livre, elle raconte comment elle a grandi avec des parents qui ont connu la dépendance et comment elle a également dû lutter contre la consommation d’alcool et de substances.

JoJo se confie aux GENS sur le fait qu’elle a pris conscience qu’elle traversait des schémas addictifs dans sa propre vie

Joanna « JoJo » Levesque a appris de première main que personne n’est à l’abri de tomber dans la dépendance.

Dans ses nouveaux mémoires Au-delà de l’influencesorti aujourd’hui, la musicienne et auteure de 33 ans se souvient avoir passé une grande partie de sa petite enfance dans les sous-sols des églises pendant que ses parents, sa mère Diana et son défunt père Joel, assistaient aux réunions des Alcooliques anonymes. Elle pensait que le fait d’être témoin de leurs difficultés l’empêcherait de vivre des schémas similaires – mais elle a ensuite abusé de l’alcool et des substances à l’âge adulte.

« Pendant un certain temps, j’étais très moralisateur et je pensais que je ne serais jamais comme mes parents. Je me disais : « Non, parce que je suis le plus fort. Je suis méchant « Je suis forte », raconte JoJo en exclusivité à PEOPLE. « Mais ensuite, je me suis dit : « Oh, ce que je fais n’est ni mieux ni pire. Je suis l’enfant de mes parents et j’ai besoin d’être consciente de ce qui se passe en moi. »

Couverture du livre « Over the Influence » de Joanna « JoJo » Levesque.

La relation entre les parents de JoJo a commencé lors de réunions des Alcooliques Anonymes. Diana était alcoolique et Joel consommait des substances, notamment des pilules. Ils ont divorcé quand elle avait 5 ans et elle a emménagé avec sa mère, qui a rapidement cédé aux supplications de sa fille et a commencé à l’emmener aux auditions locales pour des programmes télévisés mettant en vedette des enfants talentueux.

Au cours des années suivantes, JoJo a montré sa jeune voix puissante sur Destination célébrité, Le spectacle de Rosie O’Donnell et Les enfants les plus talentueux d’Amériqueentre autres. Sa mère est rapidement devenue sceptique à l’égard de l’industrie du divertissement, mais JoJo a insisté pour devenir une star – et s’est convaincue qu’elle serait capable de les sauver de la pauvreté.

« Je pense que j’ai vraiment eu le sentiment que les choses n’allaient pas bien se passer, et elles n’allaient pas bien », raconte JoJo, qui a beaucoup déménagé avec sa mère et qui séjournait souvent chez des amis ou de la famille. « Je me disais simplement : « Ce n’est pas grave, je vais devenir célèbre. » »

Joanna « JoJo » Levesque et sa mère, Diana.

Avec l’aimable autorisation de l’auteur



Après avoir refusé plusieurs offres, Diana a permis à JoJo de signer avec Blackground Records à l’âge de 12 ans, mais a exigé qu’elle gère sa propre fille. Environ un an plus tard, JoJo a obtenu un single en tête des charts avec « Leave (Get Out) » en 2004, est devenue une célébrité et a commencé à faire des tournées dans le monde entier. « Je me suis dit : « Oh, eh bien, ça m’a pris toute ma vie, il était temps » », se souvient-elle.

Mais ce nouveau mode de vie s’est avéré difficile pour sa mère. « Elle était mère célibataire, chanteuse, elle faisait ce qu’il fallait pour gagner de l’argent en faisant des ménages, et puis elle est devenue la manager de ce jeune phénomène », raconte JoJo. « C’est tellement bizarre et effrayant. »

Alors que la notoriété de sa fille ne cessait de croître, Diana a commencé à entendre des rumeurs sur des affaires douteuses dans l’industrie de la musique et est devenue paranoïaque. Elle a recommencé à boire, a connu des problèmes de santé mentale et a finalement envisagé le suicide, avec l’aide d’une adolescente, JoJo, qui l’a aidée à en sortir. « Je suis tellement reconnaissante qu’elle soit là », dit-elle.

Joanna « JoJo » Lévesque.

Amy Sussman/Getty



Y compris ces moments sombres dans Au-delà de l’influence La vie n’a pas été facile pour eux deux. Avant de commencer le livre, JoJo a dit à Diana qu’elle écrirait sur « certains des moments les plus difficiles de ma vie » et a promis de la décrire comme « un être humain à part entière » dans ses pages. Une fois que sa mère a lu un brouillon soigné, JoJo dit : « Elle était fière de moi, et cela signifiait beaucoup pour moi. »

Le duo mère-fille reste proche à ce jour. Elles ont vécu ensemble tout au long de la pandémie de COVID, JoJo l’a fait participer à la chanson « Proud » de son album de 2020, Bon à savoiret Diana a assisté à la soirée d’ouverture de sa fille dans le rôle de Satine dans Moulin Rouge ! La comédie musicale à Broadway l’année dernière.

« Je l’admire pour de nombreuses raisons : sa sobriété, son engagement envers la santé et sa capacité à prendre ses responsabilités. J’aime beaucoup ça chez elle », déclare JoJo. « C’est une personne tellement belle. »

Joël Levesque et Joanna « JoJo » Levesque.

Avec l’aimable autorisation de l’auteur



Le père de JoJo était présent de manière intermittente dans sa vie. Elle aimait passer du temps avec lui quand elle était enfant et se connecter autour de la musique, mais sa dépendance s’est aggravée au cours de son adolescence et de son adolescence, tout comme sa santé, si bien qu’elle ne le voyait plus aussi souvent. Lorsqu’elle le voyait, il était clairement en difficulté et n’avait souvent pas de logement stable.

Elle dit avoir essayé à plusieurs reprises de l’aider et même de lui trouver un endroit où vivre et un accès à des professionnels qui l’aideraient à se remettre sur pied, mais il n’a pas pu s’engager. « Je pense que mon père était coincé dans son corps. Il avait tellement de difficultés dans son esprit », dit-elle à propos de Joel, décédé en novembre 2015. « Avec son décès, j’ai dû apprendre que certaines personnes, même si nous voulons les avoir à nos côtés, c’est parfois la fin de leur parcours. »

Au fil des années de thérapie, elle a réalisé : « Je ne pouvais pas être responsable de la vie ou du bonheur de mes parents, car je me suis sentie responsable pendant longtemps. »

Joanna « JoJo » Lévesque.

Steve Granitz/FilmMagic



Depuis la mort de Joel, et surtout depuis qu’elle a commencé à se produire à Broadway, JoJo n’a cessé de penser à ce que ce serait d’avoir son père à ses côtés aujourd’hui. « Parfois, je me promène dans mon appartement et je dis : ‘Va te faire foutre, mec’, avec un sourire, ‘Tu sais que tu es censé être là. Tu sais que tu es censé être dans ce public’ », dit-elle. « Il adorerait ça, et il l’a toujours adoré. »

Quant à JoJo, sa première expérience avec l’alcool remonte à une soirée d’adolescence arrosée en tournée, mais elle a ensuite été rattrapée par Diana et s’est abstenue de boire pendant des années. Alors qu’elle approchait de l’âge adulte, Blackground a perdu son contrat de distribution et ne pouvait plus diffuser correctement sa musique, mais le label avait toujours les droits sur ses enregistrements commerciaux en vertu de son contrat.

Frustrée par divers aspects de sa vie, elle a commencé à boire plus régulièrement et à consommer des drogues comme l’Adderall et le Xanax dans le cadre personnel et professionnel. À plusieurs reprises, elle a même conduit une voiture alors qu’elle était complètement ivre.

Sortir des limbes de la maison de disques en 2014, puis suivre une thérapie et se concentrer sur sa santé physique, ont aidé JoJo à trouver une relation plus saine avec l’alcool et les substances.

Pourtant, elle ne se sentait pas résolue. Vers la fin de son processus d’écriture de livre en 2023, elle a dû faire face à divers schémas récurrents de dépendance dans sa vie et a décidé d’assister à une réunion des AA avec une amie.

« On se sent moins seul dans une réunion des AA quand les gens partagent, et AA signifie Alcooliques Anonymes, mais les gens ont une multitude de choses à offrir. Les personnes accros à l’amour, au sexe, à la nourriture ou à tout autre chose, vont obtenir ce dont elles ont besoin », explique JoJo, qui ajoute qu’elle n’est pas sobre aujourd’hui. « J’avais simplement besoin d’un sentiment de communauté et d’appartenance. Je me sentais loin de moi-même, et c’est une pierre de touche pour moi depuis que je suis jeune. »

S’ouvrant sur ses propres difficultés Au-delà de l’influence Ce n’était pas facile pour JoJo, mais si elle parvient à aider des lecteurs à surmonter leur propre traumatisme, cela en vaut la peine. « J’espère simplement que les gens seront encouragés à évacuer toute honte qu’ils ont ressentie à propos de différentes choses dans leur vie », dit-elle, « et à vivre sans excuse, librement et lucidement, sans plus être sous l’influence de choses qui ne leur correspondent pas vraiment. »

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez souffrez de toxicomanie, veuillez contacter la ligne d’assistance SAMHSA au 1-800-662-HELP.