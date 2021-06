Joints pour jabs? L’État de Washington autorise les magasins de cannabis à distribuer du POT GRATUIT aux destinataires du vaccin Covid-19 – RT USA News

Le Conseil des alcools et du cannabis de l’État de Washington autorise les détaillants légaux de marijuana à distribuer des joints gratuits à ceux qui ont pris au moins une dose du vaccin Covid, alors que les États se démènent pour trouver des moyens créatifs de promouvoir le jab.

« Dans un effort pour soutenir les vaccinations contre Covid-19, le Liquor and Cannabis Board (LCB) a annoncé aujourd’hui qu’il fournirait une allocation temporaire aux détaillants de cannabis agréés par l’État pour fournir un joint aux consommateurs adultes qui reçoivent un vaccin lors d’une vaccination en magasin. clinique, » a déclaré l’agence dans un communiqué de presse lundi, doublant le programme « Joints pour Jabs. »

Le conseil d’administration a déclaré que le déménagement est venu après « plusieurs demandes » des magasins de cannabis agréés, qui ont d’abord lancé l’idée de déroger aux règles concernant le commerce de la plante pour inciter à la vaccination. La renonciation a pris effet immédiatement lundi, mais sera de courte durée et expirera le 12 juin.

Les spliffs gratuits seront limités à un par client et doivent être liés à un programme de vaccination sur place dans les dispensaires de cannabis. Aucun autre produit en pot ne sera proposé à l'initiative.





La renonciation temporaire fait suite à des efforts similaires dans d’autres États, ainsi qu’à des offres d’incitation à la vaccination de sociétés comme Anheuser-Busch. La semaine dernière, le géant brassicole a annoncé qu’il « Achetez le prochain tour de l’Amérique », promettant de distribuer des boissons gratuites à tout adulte qui s’inscrit si le pays atteint l’objectif de vaccination de 70% fixé par la Maison Blanche d’ici le 4 juillet.

Des États comme l’Ohio, New York, le Maryland, le Colorado et la Californie se sont également lancés dans des programmes de loterie sur les vaccins, offrant divers prix en espèces et autres cadeaux à quiconque se fait vacciner. La Virginie-Occidentale est devenue le dernier État à lancer une loterie la semaine dernière, fixant son grand prix à un peu moins de 1,6 million de dollars tout en offrant des bourses complètes à n’importe quel établissement d’enseignement supérieur de l’État, des camions sur mesure, des permis de chasse et de pêche à vie, ainsi que fusils de chasse et fusils de chasse.

Washington a également sa propre loterie d’un million de dollars, avec des prix plus petits fixés à 250 000 $. Le premier gagnant sera annoncé mercredi, et tout résident ayant reçu le vaccin sera automatiquement inscrit au tirage.

À ce jour, près de 70 % de la population de Washington a été entièrement vaccinée, selon le CDC, bien que les propres mesures de l'État le situent légèrement en dessous, à un peu plus de 63 %. Washington devrait rouvrir une fois le seuil de 70% atteint, avec son ministère de la Santé déclarant le dimanche qu'il est « sur le bon chemin » de lever ses restrictions pandémiques.





