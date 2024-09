Joint Matters : une histoire de guérison et d’espoir

Pendant 15 ans, Holly a lutté contre ce qu’elle pensait être des problèmes de bas du dos et, malgré divers traitements, son état s’est progressivement aggravé. Le tournant est survenu lorsque sa jambe droite a commencé à avoir des spasmes, rendant la marche presque impossible, ce qui l’a incitée à consulter un ostéopathe qui, en insistant pour qu’elle fasse une radiographie, a révélé de graves problèmes de hanche.

La recherche d’une solution par Holly l’a conduite vers le Dr Pincus de la clinique d’accès rapide pour l’arthrite de la hanche et du genou de Sunnybrook. Impressionnée par les réalisations du Dr Pincus et la spécialisation de la clinique dans le remplacement articulaire, Holly était confiante dans son choix. En janvier 2022, Holly était entre les mains compétentes du Dr Pincus et de son équipe. Bien qu’initialement préoccupée par les longs délais d’attente, Holly a été agréablement surprise de subir une intervention chirurgicale en mai de la même année.

Le soutien complet dont Holly a bénéficié, notamment la brochure informative de la clinique, a grandement amélioré son expérience en l’aidant à revoir les détails clés et à se sentir plus informée au sujet de son opération. « Mes consultations et les informations partagées avec moi m’ont permis de prendre des décisions éclairées », note Holly.

Holly a subi une arthroplastie totale bilatérale de la hanche pour arthrose, une intervention chirurgicale complexe de remplacement total des deux articulations de la hanche, jugée adaptée à son état. Le Dr Pincus et son équipe, prêts à s’adapter selon les besoins, ont agi comme des ingénieurs polyvalents intégrant plusieurs disciplines pour atteindre leurs objectifs.

Avant son opération, Holly a été impressionnée par la capacité de l’équipe à gérer la complexité de la procédure à venir. Elle partage :

À chaque étape du processus, j’ai eu le sentiment qu’ils faisaient leur travail, j’étais donc totalement convaincu qu’ils n’étaient pas stressés, et moi non plus.

L’application MyChart a également changé la donne pour Holly, en permettant à ses proches de lui apporter leur soutien à distance. Sa famille pouvait suivre ses progrès dans le monde entier, avec son fils au Royaume-Uni, ses proches à Terre-Neuve et sa sœur, infirmière à St. Catharines, qui restaient tous connectés et informés.

Après l’opération, Holly a ressenti un soulagement rapide. « Je n’arrivais pas à croire que j’étais capable de mettre mes hanches dans une position où mon dos était à plat et que je dormais confortablement dès la première nuit », dit-elle. En réfléchissant à son parcours, Holly se sent immensément chanceuse et bénie. « Après ma sortie de Sunnybrook, le Dr Pincus et une infirmière m’ont appelée pour prendre de mes nouvelles », se souvient Holly. « Des visites régulières tout au long de ma convalescence m’ont permis de me sentir bien soutenue. » Aujourd’hui, Holly a repris un mode de vie actif, apprécie le jardinage, le tai-chi, le yoga et les voyages, reconnaissante envers Sunnybrook pour sa santé retrouvée et le soutien sans pareil qui a rendu son rétablissement possible.