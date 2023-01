Joignez-vous aux églises de la région de DeKalb lundi pour la célébration de la Journée Martin Luther King Jr. – Shaw Local

DeKALB – Près d’une douzaine d’églises de la région du comté de DeKalb se réuniront lundi pour organiser une célébration Martin Luther King Jr. à l’église baptiste missionnaire New Hope.

L’événement aura lieu à 18 h lundi à l’église baptiste New Hope Missionary, 1201 Twombly Road à DeKalb, ou en ligne.

La célébration pour marquer la Journée MLK est organisée en collaboration avec plusieurs églises de la région en plus de New Hope, notamment l’église presbytérienne de Westminster, l’église unie Rollo du Christ, l’église luthérienne de Bethléem, l’église méthodiste unie de Sycamore, l’église épiscopale Saint-Paul, la première église luthérienne, Communauté unitarienne universaliste de DeKalb, Église luthérienne de Salem, 1ère Église méthodiste unie et Église fédérée.

L’événement peut également être regardé à distance via Facebook en direct à l’église baptiste missionnaire New Hope @NewHopeMBC.

Martin Luther King Jr. Day est un jour férié fédéral depuis 1983 et marque le troisième lundi du mois, autour de l’anniversaire de King, le 15 janvier. King, ministre baptiste, militant et éminent leader du mouvement des droits civiques dans les années 1950 et 1960, aurait eu 94 ans cette année. Il n’avait que 39 ans lorsqu’il a été assassiné en 1968 alors qu’il aidait les travailleurs de l’assainissement à faire la grève pour un meilleur salaire et la sécurité au travail à Memphis, Tennessee.

L’Associated Press a contribué à cette histoire.