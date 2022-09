Joignez-vous à la Joliet Catholic Academy pour la soirée de l’école primaire les 7 octobre et 27 septembre ! – Section locale de Shaw

Le 27 septembre, les élèves des écoles primaires de tout le comté de Will auront l’occasion de profiter d’un match de volley-ball amusant et passionnant qui se tiendra à la Joliet Catholic Academy à 17h30. joueurs, rencontrer les entraîneurs et rencontrer d’autres fans de sport partageant les mêmes idées. Et, si votre enfant envisage de jouer au volley-ball, ce sera une occasion particulièrement unique de découvrir l’un des programmes de volley-ball distingués du comté de Will, ainsi que de visiter le campus et de se faire une idée de l’école.

Non seulement cela, mais l’une des traditions les plus chères de la Joliet Catholic Academy, le football du vendredi soir, est également ouverte aux élèves du primaire le 7 octobre ! Organisé chaque année, cet événement gratuit permet aux enfants de tous âges de voir que les jeux ne se limitent pas au football de niveau championnat ; ils sont une célébration de la communauté JCA avec des hayons d’avant-match, des acclamations, de la danse et de la camaraderie. Les étudiants pourront rencontrer de nouveaux amis, parler aux joueurs et aux entraîneurs et profiter du frisson d’une tradition séculaire. Le match aura lieu au Joliet Memorial Stadium.

Ne laissez pas vos enfants rater l’occasion d’entraîner les footballeurs sur le terrain ! Le coup d’envoi commence à 19 h 30 et les enfants qui souhaitent participer à cet événement d’avant-match doivent arriver et s’aligner dans la zone sud à 18 h 30 pour s’organiser et se préparer. Après le coup d’envoi, les étudiants rejoindront également le caucus d’avant-match avec les joueurs de football Hilltopper ! L’excitation ne s’arrête pas là, cependant. Les élèves pourront profiter des performances des cheerleaders et de l’équipe de danse pendant la mi-temps. Ceux qui ont participé au JCA Dance and Cheer Camp au cours de l’été se produiront aux côtés des pom-pom girls et de l’équipe de danse de l’université, et ce sera certainement un spectacle que vous ne voudrez pas manquer.

Pour plus d’informations sur ce formidable événement gratuit, veuillez contacter Annie Farnaus au :

Académie catholique de Joliet

1200, avenue N. Larkin

Joliet, Illinois 60435

Téléphone : 815-741-0500 poste. 267

afarnaus@jca-online.org