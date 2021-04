Les PUBS ont rouvert en Angleterre pour la première fois depuis des mois, avec des parieurs faisant la queue pour mettre la main sur une pinte versée.

De nombreux pubs, salles de sport, salons et magasins non essentiels ouvriront pour la première fois en 114 jours aujourd’hui, alors que le verrouillage de Covid s’atténuera.

Des copains prenant un verre au Kentish Belle à Bexleyheath après le verrouillage facilité Crédit: The Sun

Nick Hair, le propriétaire du Kentish Belle à Bexleyheath, sert une pinte Crédit: The Sun

Les boissons sont servies à l’Oak Inn de Coventry Crédit: SWNS

Des parieurs passionnés ont été vus attendre patiemment en ligne pour que les pubs ouvrent à minuit.

Les Britanniques aux cheveux shaggy ont également afflué pour se faire couper les cheveux pour la première fois depuis des mois alors que les salons rouvraient à minuit.

La demande refoulée verra 1,5 milliard de livres sterling – soit 2,7 millions de livres sterling par minute – dépensés dans les salles et à la réouverture des attractions entre 9 heures et 18 heures.

Les demandes de congé de travail d’aujourd’hui sont en hausse de près de 20 pour cent.

Certains patrons laisseront le personnel travaillant à domicile sortir pour une bonne affaire ou une bière.

BrightHR, qui surveille les congés annuels sur plus de 10 000 lieux de travail, a déclaré: «Il est juste de dire que le 12 avril est le jour de congé le plus demandé de l’année dernière, à l’exception des vacances de Noël, de Pâques et d’été.»

Plus d’un million visiteront les pubs, huit millions dans les magasins et des millions d’autres feront des excursions d’une journée.

La semaine prochaine, 24 millions de personnes – la moitié de la population adulte d’Angleterre – iront boire ou faire du shopping.

Le déverrouillage intervient 114 jours depuis que Boris Johnson a annoncé des restrictions de niveau 4 qui fermaient les pubs Crédit: NB PRESS LTD

La coiffeuse Secret Spa Nas Ganev coupe les cheveux d’Amy Pallister juste après minuit chez elle à Balham, dans le sud de Londres Crédit: PA

Les propriétaires du pub Duke of Edinburgh ont porté un toast au prince Philip et ont exhorté le reste de l’Angleterre à faire de même aujourd’hui alors que le pays se déverrouille.

Le déverrouillage intervient 114 jours depuis que Boris Johnson a annoncé des restrictions de niveau 4 qui fermaient les pubs et les magasins dans le sud, et 97 jours depuis le couvre-feu national du 5 janvier.

Les gymnases rouvriront à partir de 6 heures du matin aujourd’hui, certains magasins Primark ouvrant à 7 heures du matin et de nombreux cafés à partir de 8 heures.

Et 20 000 pubs et 10 000 restaurants serviront en plein air aux parieurs de la règle des six. Des milliers d’autres proposeront des boissons à emporter.

Il n’y aura pas de couvre-feu à 22 heures et de barrières «substantielles pour les repas» – mais le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a exhorté les gens à respecter les règles sur la distance et le lavage des mains.

Certaines régions ont vu de la neige hier, et le brasseur Marston’s a équipé des pubs tels que The Manor House à Kinver, Staffs, avec des tipis pour garder les parieurs au chaud. D’autres pubs proposeront des bouillottes.

Parmi les premiers à ouvrir, le Kentish Belle à Bexleyheath, dans le sud-est de Londres, a servi à partir d’une minute après minuit.

