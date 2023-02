Joi parle de Sherrell et de Black [Exclusive]

Un nouvel épisode de la série à succès non scénarisée d’OWN Amour et mariage DC. est diffusé demain et BOSSIP vous donne un aperçu exclusif de ce qui se passe.

Dans le clip, nous voyons la débutante #LAMDC Joi entrer dans les détails de son problème avec Sherrell et son mari, Black. Tout au long de la saison, il a été clair que Joi ne ressentait pas le couple, et maintenant elle dit exactement pourquoi à Erana.

Selon Joi, oui, il y a un mauvais sang imminent entre elle et Black à cause des “décisions égoïstes qu’il a prises” pendant qu’ils étaient dans le groupe Mambo Sauce, mais il y a aussi quelque chose de plus. Joi dit à Erana qu’avant leur mariage, Black a trompé son amie avec Sherrell.

“Il jouait avec Sherrell pendant qu’il était avec mon ami”, a révélé Joi.

Les aveux de Joi mènent également à une grande révélation “d’accompagnement” d’Erana.

Découvrez le clip exclusif ci-dessous:







On dirait que Joi s’en tient à se retirer de “toute extension” de Black, et clairement, cela inclut sa femme.

L’épisode de samedi de #LAMDC est intitulé “Dans le thique de celui-ci”voir une description complète de l’épisode ci-dessous.

Erana est choquée de découvrir ce que Joi a contre le mari de Sherrell, Black. Après qu’Ashley et Quick aient confronté l’attitude de Jamie envers son fils, Brittany organise une intervention familiale. Sherrell organise un événement d’entraînement où Winter et Ashley se retrouvent face à face.

Comme indiqué précédemment, le créateur de #LAMDC, Carlos King, a taquiné qu’il y avait plus de drame à venir entre Joi et Sherell et Black.

“C’était le cadeau qui a continué à donner”, a déclaré King. “C’est explosif, c’est épicé, c’est inattendu !”

Oups !

Préparez-vous pour un nouvel épisode “épicé” de Love & Marriage: DC diffusé le samedi 2/11 à 20h ET / PT sur OWN.