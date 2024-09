Johny Srouji d’Apple confirme que tous les modèles d’iPhone 16 ont 8 Go de RAM, plus de détails

Lundi, Apple a présenté les nouveaux iPhone 16 et iPhone 16 Pro comme les premiers iPhones entièrement conçus pour Apple Intelligence avec les puces A18 et A18 Pro. Dans une nouvelle interviewJohny Srouji d’Apple a fourni des détails supplémentaires sur l’iPhone 16 et Apple Intelligence, notamment la confirmation que les quatre modèles d’iPhone 16 disposent de 8 Go de RAM.

L’année dernière, l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus étaient dotés de 6 Go de RAM, tandis que l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max étaient dotés de 8 Go de RAM. On pense que c’est l’une des raisons pour lesquelles les téléphones iPhone 15 Pro peuvent exécuter Apple Intelligence alors que les autres modèles ne le peuvent pas. Cette année, les quatre modèles iPhone 16 peuvent exécuter Apple Intelligence, en partie parce qu’ils disposent tous de 8 Go de RAM.

Srouji, vice-président senior des technologies matérielles d’Apple, a confirmé le nombre de 8 Go de RAM dans un entretien avec GeekerwanC’est la première fois qu’Apple confirme publiquement la quantité de RAM de l’iPhone 16. Il s’agit notamment d’une rupture par rapport aux années précédentes, car Apple évite généralement de partager publiquement ce type de spécifications.

Au cours de l’interview, Srouji a expliqué qu’Apple Intelligence était l’une des raisons de l’augmentation de la RAM, mais a noté que d’autres choses en bénéficieront également :

« Notre objectif est de créer les meilleurs produits, offrant la meilleure expérience utilisateur possible. En ce qui concerne Apple Intelligence, la DRAM est l’un des aspects. Et lorsque nous examinons ce que nous construisons, qu’il s’agisse de silicium, de matériel ou de logiciel, nous ne voulons pas gaspiller de nombreuses manières. Nous disposons de nombreuses données qui nous indiquent ce qui va permettre d’activer une certaine fonctionnalité, et Apple Intelligence est l’une de ces fonctionnalités très, très importantes que nous souhaitons activer. Nous examinons différentes configurations, à la fois pour le calcul, la bande passante et la capacité de mémoire. Ensuite, nous faisons le bon compromis et équilibrons ce qui est le plus logique. Ainsi, Apple Intelligence était une fonctionnalité majeure qui nous a amenés à croire que nous devions atteindre 8 Go. Cela dit, les 8 Go vont être d’une aide considérable pour d’autres applications, notamment les jeux, les jeux haut de gamme, les jeux AAA et les jeux haut de gamme sur l’appareil. Je pense donc que cela va être vraiment, vraiment bénéfique. L’autre chose à garder à l’esprit, c’est l’un des avantages d’avoir le logiciel, le silicium et le produit entièrement intégrés, c’est que l’équipe de développement logiciel, notre excellente équipe de développement logiciel, optimisera non seulement le calcul, mais aussi l’empreinte mémoire de chaque application. Ainsi, ils ne gaspillent pas non plus de mémoire. « Nous avons donc examiné tous ces compromis et nous avons conclu que 8 gigaoctets étaient le choix le plus parfait pour nous. »

Lorsqu’on lui a demandé comment Apple Silicon se positionne par rapport au reste de l’industrie et pourquoi Apple ne s’est pas concentré sur l’augmentation du nombre de cœurs comme certains de ses concurrents, Srouji a expliqué :

« Si vous regardez le fil conducteur des performances de nos cœurs de silicium, c’est le meilleur absolu du secteur. Nous sommes leaders du secteur. Si vous regardez les cœurs d’efficacité, c’est pareil, nous sommes les meilleurs absolus. Nous sommes leaders de manière significative. Et puis, quand on regarde la configuration, qu’il s’agisse du silicium qui va dans l’iPhone, l’iPad ou le Mac, nous disposons de nombreux outils de simulation et de modélisation des performances, et nous examinons les données réelles. Et puis, nous prenons en compte, par exemple, la taille de la batterie d’un produit, le système d’alimentation d’un produit, l’enveloppe thermique du produit, car la surconstruction, encore une fois, est un gaspillage. Par exemple, pour le téléphone, nous sommes arrivés à la conclusion que deux P4E, donc deux cœurs de performance pour les cœurs d’efficacité, répondent aux besoins de cet appareil, car nous avons le meilleur thread unique absolu, et les cœurs d’efficacité sont si bons pour d’autres tâches, et cette configuration fonctionne.

L’interview complète vaut absolument la peine d’être visionnée et est disponible ci-dessous. C’est l’une des meilleures – si ce n’est la meilleure – interviews que j’ai vues avec Srouji. C’est fascinant de voir Srouji parler des détails techniques d’Apple Silicon et d’en apprendre davantage sur toutes les décisions prises par Apple tout au long du processus de développement de nouveaux produits et de silicium.