Johnston, vedette du hockey d’Équipe Canada, arrive à Kelowna

Organisera le camp Just For Girls en juillet

Une membre bien décorée de l’équipe féminine de hockey d’Équipe Canada vient à Kelowna pour enseigner son art aux filles.

La triple médaillée d’or olympique Rebecca Johnston sera en ville du 17 au 21 juillet pour le camp « Just For Girls » organisé par Canadian Hockey Enterprises au Capital News Centre.

Le camp comprendra un entraînement sur glace et sur terre ferme, ainsi qu’un tournoi d’une semaine.

Maintenant dans sa troisième décennie d’existence, le camp fait souvent appel à des membres de l’équipe nationale pour appliquer leurs sages paroles, leurs solides compétences en tir de précision et en patinage rapide.

La carrière bien remplie de Johnston s’accompagne d’un curriculum vitae impressionnant – Le joueur de 33 ans originaire de Sudbury a remporté l’or avec Équipe Canada aux Jeux olympiques de 2010 à Vancouver, de 2014 à Sotchi et de 2022 à Pékin, ajoutant une médaille d’argent en 2018 à Pyeongchang.

Elle s’est fait connaître en tant que membre du Cornell Big Red à l’université, avant des séjours professionnels avec les Furies de Toronto et l’Inferno de Calgary.

Toute personne intéressée peut consulter le camp sur chehockey.com.

@JakeC_16

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Ville de Kelownahockey